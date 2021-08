Mehr Solarstrom für Fürth: Stadt veröffentlicht Solarkataster

Jedes einzelne Hausdach in Fürth ist auf der neuen, interaktiven Karte verzeichnet. Um mehr Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen auf Hausdächer zu bringen, hat die Stadt Fürth heute ein Online-Angebot für Bürgerinnen und Bürger gestartet. Mithilfe eines Solarkatasters sollen sie mit nur wenigen Klicks sehen können, ob das eigene Hausdach geeignet ist, um darauf eine Solaranlage zu installieren.

Neben Solarkataster auch Ertragsrechner freigeschalten

Zudem liefert ein Ertragsrechner Informationen, ob sich eine Photovoltaikanlage auch wirtschaftlich auf dem eigenen Dach rechnet und wie viel Strom erzeugt werden könnte. Dies hänge stark davon ab, wie groß das Dach sei, wie stark geneigt und in welche Himmelsrichtung es ausgerichtet sei, teilt die Stadt Fürth mit. Auf der Seite finden die Fürther auch Tipps und Hinweise zur Planung. Die Karte zeigt zudem auch an, auf welchem Hausdach Grünflächen entstehen können. Das Angebot ist kostenlos.

Fürth auf dem Weg zur Klimaschutzstadt

Die Stadt will so für noch mehr Solaranlagen in Fürth sorgen und hofft, damit ihre Klimaziele zu erreichen. Fürth will bis 2040 klimaneutral sein, die Stadtverwaltung sogar noch fünf Jahre früher.

Bereits in der Vergangenheit hat die Kleeblattstadt auf Solarstrom gesetzt. So entstand auf einer ehemaligen Mülldeponie 2003 der Fürther Solarberg. In der Solar-Bundesliga war Fürth lange Jahre weit vorn.