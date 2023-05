Mehr Solar, weniger Schulden: Fürths OB zieht Zwischenbilanz

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) kommt mit dem Fahrrad zu seiner Halbzeitbilanz. Treffpunkt ist Kindertagesstätte Champini direkt am Fürther Stadion, die einen Schwerpunkt auf Sport und Bewegung setzt. "Wir stellen heute die Bilanz aus gutem Grund in einer Kita vor", sagt Jung. Mehr als 700 Plätze wurden in den vergangenen drei Jahren in Fürth neu geschaffen. "Versprochen waren 600 neue Plätze für sechs Jahre", erinnert Jung an seinen Wahlkampf vor drei Jahren. "Und 700 neue Plätze in drei Jahren zu schaffen, das ist schon großartig."

Das Finanz-Derby gewinnt das Kleeblatt

Thomas Jung hat einen Lauf, würde man im Fußball sagen. Und mit einem Augenzwinkern stellt er seiner Polit-Bilanz dann auch die Derby-Bilanz zwischen dem 1. FCN und Fürth voran: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage für die SpVgg Greuther Fürth. Auch beim Blick in die städtischen Haushalte hat Fürth die Nase vorn. In den Jahren 2020 bis 2023 hat Fürth die Verschuldung um rund 26 Millionen Euro verringert – von umgerechnet 1.500 Euro pro Kopf auf 1.272 Euro. Nürnberg ist und bleibt mit fast 3.000 Euro pro Kopf Schulden-Königin in Bayern.

Zahlen stützen das Selbstbewusstsein

Jung erinnert bei seiner Halbzeitbilanz an die Corona-Krise, die Krise nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die Inflation. "Wenn man die drei Krisen bedenkt, dann würde ich der Halbzeit sogar das Prädikat hervorragend geben", sagt er selbstbewusst. Und belegt das mit einer weiteren Zahl: In den vergangenen drei Jahren haben sich die Gewebebesteuereinnahmen in Fürth fast verdoppelt – auf knapp 95 Millionen Euro.

Von der Sonne sollen alle profitieren

Die Energiewende ist dem Sozialdemokraten ein Herzensthema, das er weiter vorantreiben will. "Wir hatten in den vergangenen drei Jahren eine Steigerung von knapp 30 Prozent", sagt er und rechnet weiter. "Für die nächsten drei Jahre gehe ich von einer Verdoppelung aus. Da hat jetzt meine neue Solarinitiative richtig Fahrt aufgenommen."

Dazu kommt, dass in keiner anderen Stadt in Deutschland mehr Strom aus Mieterstrom-Anlagen erzeugt wurde als in Fürth, sagt Jung. Bei diesem Modell profitieren Mieter von Solaranlagen, die von Baugenossenschaften und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft auf Wohnblocks errichtet wurden: "Es ist sozial gerecht, dass nicht nur die Eigentümer sondern auch die Mieter von der Energiewende profitieren können", so Jung.

Neue Schulen und sichere Wasserversorgung

Der Um- und Ausbau des Klinikums läuft. Weitere große Projekte für die kommenden drei Jahre sind Schulneubauten und -sanierungen, zum Beispiel das Helene-Lange-Gymnasium, das Heinrich-Schliemann-Gymnasium sowie zehn Grund- und Mittelschulen. Außerdem soll die Trinkwasserversorgung im Knoblauchsland durch die Erweiterung des Wasserwerks ausgebaut werden und die Kläranlage soll künftig energieautark arbeiten. Auch wenn es langsamer als geplant vorangeht, sollen bis 2026 zwei neue Fahrradstraßen entstehen. Drei waren ursprünglich einmal geplant, doch die Realisierung sei umständlicher als gedacht, sagt Jung.

Zukunft in Händen seiner Frau und der Partei

Im Jahr 2026 endet seine vierte Amtszeit. Aufgaben für eine weitere hätte Thomas Jung ausreichend. Er fühlt sich derzeit fit, hat gerade wieder einmal das Goldene Sportabzeichen abgelegt und ist weiterhin mit Leidenschaft im Amt, sagt er. In einigen Tagen wird Jung 62 Jahre alt. Die Entscheidung, ob er noch einmal zur Wahl als Oberbürgermeister antritt, wird er erst in einem Jahr fällen – nachdem er das mit seiner Frau und seiner Partei diskutiert hat.