Mehr Sirenen braucht das Land

Wir brauchen etwas, damit wir die Bevölkerung im Ernstfall aufwecken können. Das sagt Manfred Diepold, Bürgermeister der 2.700-Einwohner-Gemeinde Eitensheim im Landkreis Eichstätt. Eitensheim braucht neue Sirenen. "Wir haben das Problem, dass unsere Sirenenanlagen sehr veraltet und wir stark gewachsen sind in den letzten Jahrzehnten. Wir können nicht mehr das gesamte Gemeindegebiet alarmieren mit den vorhandenen Sirenen", sagt Bürgermeister Manfred Diepold. Er hat einen Antrag zum Sirenen-Förderprogramm gestellt. Auf eine Alarmierung über App wolle sich die Gemeinde nicht verlassen, da das Handy nicht immer am Mann oder an der Frau sei.

In Bayern fehlen laut Innenministerium knapp 15.000 Sirenen

Aktuell gibt es laut Innenministerium bayernweit rund 11.500 Sirenen. In München gibt es sie gar nicht mehr. Laut Innenminister Joachim Hermann müssten es aber für ein flächendeckendes Sirenennetz mindestens 26.000 Sirenen sein. Um Bundesländer und Gemeinden finanziell zu unterstützen, hat der Bund für dieses Jahr ein Förderprogramm aufgelegt. Dabei gibt es feste Sätze: 17.000 Euro für eine Sirenen-Mastanlage, 10.000 Euro für eine Sirenenanlage auf dem Dach, 1.000 Euro für eine alte Sirene, die aufgerüstet werden soll. Insgesamt bekommt der Freistaat 13,4 Millionen Euro aus dem Bundes-Fördertopf.

Kritik vom bayerischen Gemeindetag

Viel zu wenig Geld, kritisiert der bayerische Gemeindetag. Das reiche gerade einmal für ein paar Sirenen pro Regierungsbezirk, sagt Gemeindetagsdirektor Wilfried Schober. Die Kommunen müssten immer zuzahlen. So kostet eine neue Sirene 25.000 Euro. Außerdem sind nach Auffassung Schobers die Gemeinden gar nicht für die Sirenen zuständig. Denn Bevölkerungs– und Katastrophenschutz sei Aufgabe des Bundes. "Viele Gemeinden empfinden es als eine Frechheit", so Wilfried Schober wörtlich, "dass sie nun die Versäumnisse von Bund und Freistaat aufarbeiten müssten." Für Unmut sorgt auch, dass das Förderprogramm nur dieses Jahr gilt. Ein flächendeckendes Sirenennetz in so kurzer Zeit aufzubauen, sei kaum leistbar.

Deswegen fordert der bayerische Gemeindetag, dass sich Bund und Freistaat selbst um den Aufbau und die Aufrüstung von Sirenen kümmern. Die Gemeinden hätten in Zeiten von Corona andere Sorgen.

Innenminister Herrmann fordert mehr Geld vom Bund

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann weiß, dass das Geld des Bundes nicht reicht für 26.000 Sirenen im Freistaat. "Die Zahl der Sirenen, die der Bund fördert, ist viel zu gering.", sagt Joachim Herrmann. Er fordert das Zehnfache und eine Verlängerung der Unterstützung über das Jahr 2022 hinaus. Das Thema wird in der nächsten Innenministerkonferenz Thema sein. Bayern hält dieses Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz.

Neue Sirene für Gemeinde Eitensheim kommt

Die oberbayerische Gemeinde Eitensheim hat Glück gehabt. Ihr Förderantrag ist bereits bewilligt. Fast zwei Drittel der Kosten übernimmt der Bund. Das ist eine große Entlastung für die kleine Gemeinde. Mitte des Jahres soll die neue Sirene installiert werden, sagt Bürgermeister Manfred Diepold. Viele andere Gemeinden in Bayern gehen vermutlich leer aus, weil die Nachfrage laut Innenministerium groß ist und der Fördertopf klein.