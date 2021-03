Mehr Sicherheit, weniger Stau: Bahnübergang Hausham wird verlegt

Er war gefährlich und manchmal lästig: der Bahnübergang Hausham, im Landkreis Miesbach. Nach jahrelangem Streit ist nun eine Lösung gefunden: Der Bahnübergang in der Ortsdurchfahrt von Hausham wird 90 Meter nach Norden verlegt. Damit soll vieles besser werden.

Deutlich kürzere Wartezeiten

Einheimische umfahren aus Erfahrung den Bahnübergang Hausham. Ortsfremde warten an der geschlossenen Schranke und das kann schon mal länger dauern: Bis zu zwölf Minuten, je nachdem, woher der Zug kommt, so Bürgermeister Jens Zangenfeind.

Lebensgefährliche Situationen durch Handbetrieb

Bis heute sind die Schranken in Hausham handbetrieben. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu lebensgefährlichen Situationen, weil ein Zug den Bahnübergang passierte und die Schranken nicht geschlossen waren. Jetzt wird automatisiert.

Mehr Verkehrssicherheit - kürzere Wartezeiten

Eine sogenannte BÜSTRA-Anlage, eine Bahnübergangssteuerungsanlage, soll für mehr Sicherheit sorgen; speziell dafür, dass sich kein Fahrzeug mehr im Gleisbereich befindet, wenn ein Zug kommt. Gleichzeitig soll sich die Wartezeit an der Schranke auf vier Minuten reduzieren. Bürgermeister Jens Zangenfeind zeigt sich erleichtert, auch wenn sich manche noch lieber eine sogenannte Troglösung, also eine Tieferlegung der Gleise, gewünscht hätten.

Geduld während der Bauarbeiten

Der Bahnübergang in der Ortsdurchfahrt befindet sich an einem Verkehrsknotenpunkt, was eine Lösung des Problems bislang so knifflig gemacht hatte. Nun heißt es noch einmal durchhalten für die Anwohner. Bis zum Ende der Bauarbeiten Ende Juli wird der Verkehr umgeleitet. Im kommenden Jahr wird im Zuge der Bauarbeiten auch die Schlierseer Straße Süd saniert, dann mit einer Vollsperrung der B 307.