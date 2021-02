Mehr Sicherheit unter der Stromleitung - Tennet rüstet um

Unter der Hochspannungsleitung des Atomkraftwerks Isar 2 im Kreis Landshut haben Spaziergänger teilweise leichte Stromschläge gespürt. Das soll sich jetzt ändern. Der Netzbetreiber Tennet rüstet um.

Tennet will Funkenentladung minimieren

In Berichten des Bayerischen Rundfunks hatten im Sommer einzelne Anwohner erklärt, dass sie in manchen Bereichen unter den Hochspannungsleitungen im Raum Niederaichbach ganz leichte Stromschläge bekämen. Der Netzbetreiber Tennet reagierte und verändert jetzt die Phasenanordnung an den Leitungen. Das sollte Abhilfe schaffen, sagt Markus Lieberknecht vom Netzbetreiber: "Wir haben hier wegen der ungünstigen Phasenanordnung ein hohes elektrisches Feld und dadurch gab es vermehrt Funkenentladungen unterhalb der Leitungen. Durch den Phasentausch können wir das elektrische Feld deutlich reduzieren und dadurch auch diese Funkenentladungen am Boden minimieren."

Drei Wochen lang wird umgerüstet

Die Hochspannungsleitung versorgt den Großraum München mit Atomstrom aus Niederbayern. Die Arbeiten dauern rund drei Wochen und haben laut Netzbetreiber keine Auswirkungen auf die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten.