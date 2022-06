Mehr Sicherheit: Innenminister beraten in Würzburg

Vom 1. bis zum 3. Juni findet in Würzburg die 217. Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder statt. Drei Tage lang wird Würzburg im Mittelpunkt der Bundesinnenpolitik stehen. Der zuständige bayerische Minister, Joachim Herrmann (CSU), empfängt sowohl die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 15 Bundesländern, als auch die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Congress Centrum Würzburg. Bayern übernimmt in diesem Jahr den Vorsitz von Baden-Württemberg.

Krieg in der Ukraine beschäftigt auch Innenminister

Der bayerische Innenminister und Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) Joachim Herrmann hat bereits im Vorfeld über die Schwerpunkte der Sitzung informiert. So soll es vor allem um den Ausbau des Bevölkerungsschutzes, mehr Sicherheit im digitalen Raum und besseren Schutz von Demokratie und Verfassung gehen. Zusätzlich werde "der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen und Folgen für Deutschland ein zentrales und prägendes Thema" darstellen, sagt Herrmann. Insgesamt umfasst die Tagesordnung 25 Punkte. 30 weitere wurden bereits im Vorfeld von den Staatsekretärinnen und –sekretären behandelt.

Mehr Sirenen braucht das Land

Laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) soll die IMK für den Bevölkerungsschutz, also den Katastrophen- und Zivilschutz, einen wichtigen Beschluss fassen. Geplant ist, dass das neu geschaffene "Gemeinsame Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz" im Anschluss an die Konferenz seine Arbeit aufnimmt. In diesem Zentrum werden Bund und Länder gemeinsam vor allem bei der Vorbereitung auf Krisen und zur Verbesserung der Krisenbewältigung zusammenarbeiten. Zusätzlich soll die Infrastruktur, zum Beispiel die Sirenendichte in Deutschland und der Einsatz von "Cell-Broadcast", ausgebaut werden. "Cell-Broadcast" ist ein Mobilfunkdienst zum Versenden von Nachrichten an alle Empfänger innerhalb einer Funkzelle.

Verstärkter Kampf gegen Kinderpornographie

Mit Blick auf die Sicherheit im digitalen Raum möchte die IMK ein wichtiges Zeichen setzten. So wollen die Innenminister den Kampf gegen Hass und Hetzte verstärken. Unter anderem soll in diesem Zusammenhang über das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz diskutiert werden. Das Gesetz zielt dem Bundesjustizministerium zufolge darauf ab, Hasskriminalität, Falschnachrichten und andere strafbare Inhalte auf den Plattformen sozialer Netzwerke wirksamer zu bekämpfen. Auch den Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie wollen die Innenminister intensivieren. Geplant ist, in Zukunft Inhalte schneller und ermittlungsunabhängig aus dem Internet zu löschen.

Besserer Schutz von Demokratie und Verfassung

Die Innenminister und –ministerinnen würden auch hybride Bedrohungen und illegitime Einflussnahmeversuche ins Visier nehmen, so Herrmann. Zudem soll es darum gehen, die Cyberabwehr im Verfassungsschutzverbund von Bund und Ländern zu stärken. Im Bereich Rechtsextremismus wird über eine weitere Intensivierung der Deradikalisierung beraten.

Austausch mit den Kirchen

In Gesprächen mit den christlichen Kirchen soll es insbesondere um Asyl- und Migrationsthemen gehen, aber auch um die Grundwerte der Gesellschaft. In Würzburg wird der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zu Gast sein. Bei der Herbstsitzung in München ist geplant mit der Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Präses Dr. Annette Kurschus, zu sprechen.

Mehrere Demonstrationen angemeldet

Verschiedene Gruppen haben Proteste gegen die Innenministerkonferenz angekündigt. So ist für diesen Mittwoch eine Antifa-Demonstration unter dem Motto "Keine Macht den Sicherheitsbehörden!" geplant. Für den Donnerstag, 2. Juni, ist eine Demo des Würzburger Flüchtlingsrates unter dem Motto "Bleiberecht und Aufnahme jetzt!" angemeldet.