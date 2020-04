Neue Verkehrsregeln: Schutz für Radler, Strafen für Autofahrer

Gemischte Reaktionen

Beim ADAC plädiert man insgesamt für mehr Rücksichtnahme zwischen Auto- und Radfahrern. Die neuen Regeln gingen da in die richtige Richtung, wie der Sprecher des Automobilclubs, Johannes Boos, ausführt. Gerade in Städten sei es wichtig, den Verkehr klimafreundlicher und für alle sicherer zu machen. Als Beispiele nennt er den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern oder das Rechtsabbiegen für LKW und Busse. Dass alles sorge für mehr Sicherheit im Radverkehr. Einige Änderungen seien aus ihrer Sicht aber unverhältnismäßig, fügt Boos hinzu. Das gelte zum Beispiel für die deutlichen Verschärfungen der Bußgelder für Temposünder, im Gesamtgefüge des Bußgeldkatalogs passe da jetzt vieles nicht mehr zusammen.

FDP hält Änderungen für praxisfern und überzogen

Auch der Verkehrsexperte der FDP Oliver Luksic ist unzufrieden. Dass künftig ein einmonatiges Fahrverbot schon drohe, wenn man außerorts einmal mit 26 Kilometern pro Stunde zu schnell erwischt wird, sei praxisfern und überzogen. Zudem kritisierte er, dass das Falschparken auf einem Parkplatz für Elektroautos mit 55 Euro genauso hoch bestraft wird wie das Falschparken auf einem Parkplatz für Schwerbehinderte.

Grüne wünschen Tempo 30 in der Stadt

Der Verkehrsexperte der Grünen Stefan Gelbhaar begrüßte zwar die Aufstockung der Bußgelder im Grundsatz, nannte sie aber an vielen Stellen schlampig und unvollständig. Er hätte sich unter anderem Erleichterungen bei der Einführung von Tempo 30 in Innenstädten gewünscht, sowie Zonen, in die nur LKW mit Abbiegeassistent einfahren dürfen.

Großes Entgegenkommen von den Gesetzeshütern ist offenbar kaum zu erwarten. Selbstverständlich werde die Bayerische Polizei in ihrem Zuständigkeitsbereich auch die Einhaltung der neuen Verkehrsregeln kontrollieren, teilte das Bayerische Innenministerium auf BR-Anfrage mit. Eine Ahndung hänge immer vom konkreten Einzelfall ab.

ADFC Bayern begrüßt Neuerungen

Beim ADFC Bayern hat man die Neuerungen der Straßenverkehrsordnung begrüßt, gleichzeitig aber eine Aufklärungskampagne gefordert. So erklärte die Landesvorsitzende des ADFC Bayern, Bernadette Felsch, dem Bayerischen Rundfunk, dass der von Autofahrenden beim Überholen von Radfahrenden einzuhaltende Sicherheitsabstand von 1,5 Metern innerorts nun ausdrücklich in der StVO stehe, sei lange überfällig gewesen. Faktisch bedeute diese Regel ein Überholverbot an Stellen, die nicht die notwendige Breite hätten. Das wüssten die meisten Autofahrenden nicht, so Felsch weiter.