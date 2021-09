Mehr Schulanfänger im neuen Schuljahr in Unterfranken

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband in Unterfranken (ULLV) begrüßt die Tatsache, dass im neuen Schuljahr wieder Präsenzunterricht unter halbwegs normalen Bedingungen stattfindet. Im BR-Interview sagte der Bezirksvorsitzende Gerhard Bleß, es sei eine Aufbruchsstimmung zu spüren. Die Lehrkräfte würden sich auf den Kontakt zu den Schülern und die pädagogische Arbeit freuen. Sicherheit und Gesundheit hätten jedoch oberste Priorität. Deshalb begrüße er es auch, dass weiterhin eine Test- und Maskenpflicht an den Schulen besteht.

Es hapert weiterhin an der Umsetzung der Corona-Regeln

Allerdings hapert es laut ULLV noch an der Umsetzung der Maßnahmen und Regelungen rund um die Corona-Pandemie. So lag den Schulen am Freitagvormittag noch kein überarbeitetes Rahmenhygienekonzept vor. Auch die angekündigten "Lolli-Tests" ließen auf sich warten. Dieses PCR-Pooltestverfahren soll an den Grundschulen und vielen Förderschulen die Antigen-Selbsttests ablösen. Das Gleiche gelte für die schon vor den Sommerferien versprochenen Luftreinigungsanlagen. Laut Gerhard Bleß ist bisher nur rund ein Drittel der Klassenzimmer in Unterfranken damit ausgestattet – seiner Ansicht nach viel zu wenig.

Personalsituation an den Schulen bleibt angespannt

Erfreut ist der ULLV darüber, dass der Ersatzbedarf an Lehrkräften, den der Verband ermittelt hatte, tatsächlich gedeckt werden konnte. Von einer Verbesserung der Personalsituation könne aber keine Rede sein, hieß es bei einem Pressegespräch. Der ULLV sorgt sich demnach auch um die Qualität des Unterrichts. Mit Zweitqualifikanten von anderen Schularten, Aushilfslehrkräften ohne pädagogische Ausbildung und sogenannten Ein-Fach-Fachlehrern (zum Beispiel Absolventen von Berufsfachschulen oder Fremdsprachenkorrespondenten) wachse die Zahl derer, die nicht ausreichend auf die besonderen Anforderungen des Lehrerberufs vorbereitet sind.

Mehr Schulanfänger und mehr Lehrerstunden

Für das neue Schuljahr meldet die Regierung von Unterfranken leicht gestiegene Schülerzahlen. Demnach ist ein Anstieg von 1,55 Prozent zu verzeichnen. Bei den Schulanfängern liegt das Plus bei 7,17 Prozent. Dementsprechend werden im kommenden Schuljahr mehr Klassen gebildet, wofür die Schulen auch mehr Lehrerstunden erhalten. Zum Schuljahr 2021/22 wurden in Unterfranken laut Mitteilung 135 Lehrkräfte nach bestandenem Examen im Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt. Hinzu kommen 16 freie Bewerberinnen und Bewerber sowie zwei von der Warteliste. Außerdem verstärken 40 weitere Personen mit einer Zweitqualifizierung die Lehrerschaft.

Digitalisierung kommt laut Regierung gut voran

Die Digitalisierung hat sich laut Regierung von Unterfranken über alle Schularten hinweg erfolgreich entwickelt. Um diesen Prozess weiter voranzutreiben, können die Sachaufwandsträger der Schulen verschiedene Förderprogramme nutzen. Um Kinder mit Leihgeräten und Lehrkräfte mit Dienstgeräten auszustatten, sowie für die IT-Administration an den Schulen, stehen Landes- und Bundesmittel zur Verfügung. Für alle bayerischen Lehrkräfte hat der Freistaat zudem eine Fortbildungsoffensive gestartet, die ihnen bei der Erweiterung ihrer digitalen Kompetenzen helfen soll.

Förderkonzept soll helfen, Lernrückstände aufzuholen

Damit Kinder pandemiebedingte Lernrückstände aufholen können, hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus im vergangenen Schuljahr das Förderkonzept "gemeinsam.Brücken.bauen" aufgelegt. Im nun beginnenden Schuljahr werden zusätzliche Fördermöglichkeiten angeboten. Die Schulen erhalten dafür Landes- und Bundesmittel aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona".