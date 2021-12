Mehr S-Bähnle rollen über die schwäbische Grenze

In Bayern rollten schon vergangenes Jahr die ersten Züge der Regio-S-Bahn Donau-Iller. Nun stellt Baden-Württemberg die Weichen. Start ist am 12. Dezember. Zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag hebt auch Baden-Württemberg die Regio-S-Bahn aufs Gleis.

Mehr Züge, mehr Strecken, dichterer Takt

Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister im "Ländle", stellte bei einer digitalen Pressekonferenz die neuen Linien auf der Süd-, Donau- und Brenzbahn vor. Schon jetzt rollen dort Züge, aber die Kapazitäten sollen erweitert und der Fahrttakt verkürzt werden.

"Wir werden Zulaufstrecken in Richtung Ulm und Neu-Ulm teilweise auch zweigleisig ausbauen.“ Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württembergs

Bis 2030 soll ein großes S-Bahnnetz im Grenzgebiet zwischen Bayern und Baden-Württemberg entstehen, das insgesamt eine Million Menschen in der Region verbinden soll.

Bürgermeister kritisierten fehlenden Willen zur Projekt-Umsetzung

Schon 2012 hatte der Regionalverband Donau-Iller das Konzept vorgestellt, das insgesamt acht Linien vorsieht. Städte, Landkreise und die beiden Bundesländer unterzeichneten eine Kooperationsvereinbarung. Doch lange ging beim Projekt – trotz vieler Treffen und Gutachten – wenig voran. Regionalpolitiker wie Heiner Scheffold, Landrat des Donau Alb-Kreises, hatten schon 2017 den Sachstand als "ernüchternd" bezeichnet. Auch von Bürgermeistern auf bayerischer wie baden-württembergischer Seite war immer wieder zu hören, dass der Wille zur Umsetzung fehle. Gerade das "grün-regierte" Baden-Württemberg sahen viele als Bremsklotz.

Bayern als Vorreiter – Baden-Württemberg weist Kritik zurück

Als Ende 2020 die ersten Regio-S-Bahnen von Ulm in Richtung Memmingen sowie nach Weißenhorn rollten, fuhren sie größtenteils auf bayerischer Seite. Die baden-württembergische Regierung verwahrte sich vergangenes Jahr gegen Kritik. Eine S-Bahn müsse einen gewissen Takt erfüllen, um ihrem Namen gerecht zu werden, hieß es aus dem Verkehrsministerium. Ziel sei ein Zeitabstand von 30 Minuten bis zum nächsten Zug, was ab 2023 erreicht werden soll. Welche Zukunft die Regio-S-Bahn vor sich hat, wird vor allem vom Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Analyse abhängen. Denn der Bund will die Vergabe seiner Mittel danach ausrichten. Der Ausbau wird rund 750 Millionen Euro kosten.

Immer mehr Züge fahren mit Strom

Bei den Verantwortlichen ist die Freude über das Erreichte jedenfalls groß. Denn schon jetzt werden Züge kontinuierlich von Diesel- auf Elektrobetrieb umgestellt. Auf der Strecke von Ulm nach Memmingen sollen gleich sechs neue Haltestellen entstehen, die Strecke wird einmal in Buxheim enden. Das Angebot soll Menschen zum Umstieg vom Auto bewegen, sagte Verkehrsminister Hermann. Wird das Projekt ein Erfolg, könnte es Nachahmer finden. Denn gerade auch ländliche Regionen abseits der Metropolen dürfte eine Regio-S-Bahn attraktiver machen.