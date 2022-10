Mehr Ruhe für Fledermäuse in fränkischen Höhlen

In den Höhlen im Frankenjura sollen Fledermäuse besser geschützt werden. Höhlen seien zwar bedeutende Ausflugsziele, aber eben auch wertvoller Lebensraum für Tiere, sagte die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz, in der Ludwigshöhle im oberfränkischen Ahorntal. Viele Fledermäuse aus ganz Nordbayern kämen in die Karsthöhlen, um hier zu überwintern.

Neue Schilder sollen Besucher sensibilisieren

Die Höhlen dürften deshalb vom 1. Oktober bis frühestens 31. März nicht betreten werden, so die Regierungschefin. Um Ausflügler und Sportler noch besser dafür zu sensibilisieren, sollen nun in vielen Höhlen neue Schilder angebracht werden. Damit würden keine neuen Verbote erlassen, betonte Piwernetz, man weise lediglich auf bestehende Regelungen hin.

Zum Artikel: "Windräder im Wald bedrohen Fledermäuse"

Pandemie steigert Interesse an Höhlen

Fachleute beobachteten spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie ein großes Interesse der Menschen an der höhlenreichen Region, die sich über Mittel- und Oberfranken erstreckt - egal ob beim Wandern, Klettern oder Bouldern, sagte Martin Harder, Fledermausexperte beim Landesverband für Höhlen und Karstforschung Bayern. Im Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura gibt es rund 2.000 Höhlen. Sechs davon sind als Schauhöhlen erschlossen. Naturgenuss und Naturschutz müssten sich nicht ausschließen, betonte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann.

Aufwachen im Winter kann für Fledermäuse tödlich sein

Viele Fledermausarten sind streng geschützt, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Am häufigsten sei in den Höhlen das "Große Mausohr" zu finden, dazu kämen weitere 15 Arten, erläuterte Harder. Es gebe sogar Nachweise der extrem gefährdeten "Hufeisennase".

Fledermäuse dürfen nach Angaben des Naturschutzbundes in ihrem Winterschlaf nicht gestört werden. Würden sie aufwachen, könnte das lebensgefährlich für sie sein, da Stoffwechsel und Körpertemperatur in diesem Zustand stark reduziert sind.