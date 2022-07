Mehr Radunfälle in Bayern - Woran liegt's und was hilft?

Vor allem in den Städten steigen immer mehr Menschen aufs Rad. In München bilden sich zeitweise regelrechte Pulks vor den Ampeln. Klassische Gefahrensituationen sind auch: Die Autotür, die plötzlich aufgeht, der LKW, der ohne zu schauen abbiegt. Etwa die Hälfte der Verkehrsteilnehmer einer nicht-repräsentativen Stichprobe an der Tivolibrücke in München beschwert sich über andere Radler und deren Rücksichtslosigkeit. Wenn beispielsweise an einer Ampel alle gleichzeitig losfahren. Radler reden über "Radlrambos".

Konkurrenz um Verkehrsflächen - nicht nur in München

Gründe für Unfälle mit Radlern sind vielfältig: Oft ist es fehlender Platz oder Abstand, Verkehrsverstöße kämen auch dazu, sagt Sven Müller vom Polizeipräsidium München. "Es gibt viele Radfahrer mit höherem Tempo, viele mit breiteren Fahrrädern und Lastenrädern, die Radwege in der historisch gewachsenen Stadt sind oft nur 1,50 Meter breit, da wird es in Rush-Hour-Situationen sehr eng.

Pedelecs sind oft Risiko-Räder

Dass motorunterstützte Räder wie E-Bikes und Pedelecs nicht nur beliebt, sondern auch gefährlich sind, das beobachtet die Verkehrspolizei in Bayern häufig auch in München. Müller kennt Fälle, von älteren Menschen, die mit dem Rad verunglückt sind: "Da sage ich mal, das wäre nicht passiert, wenn die ein normales Fahrrad gehabt hätten. Aber da fehlt einfach die Übung, die die fahren da lang, sind sehr schnell." Dann fehle vielleicht die Technik beim Bremsen in der Kurve, bei schwieriger Fahrbahnoberfläche, wenn die Straße rutschig ist oder so bei Regen und Laub auf der Fahrbahn. Damit seien die Fahrer früher nicht konfrontiert worden.

Entsprechend wichtig ist, dass sich Käufer mit Pedelecs vertraut machen, Probefahren, sich die Technik erklären lassen und üben. Die Polizei bietet Verkehrssicherheitstrainings an und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub gibt Kurse und schult Pedelec-Experten in Nürnberg und München, die dann in den Kreisverbänden weitermachen, berichtet Bernadette Felsch, die Vorsitzende des ADFC Bayern.

ADFC wünscht breitere Radwege

Während in der Stadt Radwege oft zu eng sind, fehlen sie auf dem Land vielfach ganz. Nur etwa die Hälfte aller Bundesstraßen in Bayern wird von einem Radweg begleitet. Das bremst die Lust aufs Rad zu steigen sagt Bernadete Felsch: "Also auf Landstraßen radeln viele Menschen bewusst nicht, weil sie dieses Überholen mit hohen Geschwindigkeiten und zu eng als so gefährlich empfinden, dass sie gar nicht fahren, wenn kein getrennter Radweg da ist." Der Bau von neuen Radwegen dauert von der Planung bis zur Fertigstellung, oft sind auch die Enteignungsverfahren schwierig, um die nötigen Flächen dafür zu bekommen, sagte eine Expertin aus dem Bayerischen Verkehrsministerium dem BR.

Größere Mindestabstände beim Überholen von Fahrrädern

Seit 2020 gilt eine neue Straßenverkehrsordnung die Radfahrern mehr Rechte einräumt. Die Änderung war 2020 während der Corona-Pandemie. Das sei vielleicht auch ein Grund, warum manches bei Autofahrern noch nicht so bekannt sei sagen Polizei und ADAC gleichermaßen Zum Beispiel seien die neuen Abstandsregeln beim Überholen von Fahrrädern vielen nicht bewusst:

1, 50 Meter soll der Mindestabstand beim Überholen von Fahrrädern betragen. soll das sein, außerorts oder bei Kindern sind es sogar zwei Meter Mindestabstand. Mitte Juli hat das das Bayerische Innenministerium mit dem Verkehrsministerium, sowie ADAC und ADFC demonstriert. Denn 1, 50 m sind genau die Länge einer Schmwimmnudel.

Geringer Überholabstand ärgerlich, aber kaum Unfallursache

Tatsächlich sei ein geringer Abstand mehr ein psychologisches Problem, für Angst und Schrecken als tatsächlich eine Unfallursache. Das sagt Alexander Greipl vom ADAC Südbayern, der für den Abstand wirbt, nicht nur, weil er Vorschrift sei. Autofahrer sollten generell keine Radfahrer überholen, wenn es zu eng ist, wenn kein Gegenverkehr kommt, müssten sie die Gegenspur benutzen oder eben warten.

Polizeisprecher Müller bestätigt, dass es wenige Unfälle gebe, bei denen mangelnder Abstand der Grund sei oder nachgewiesen wird. Die Fälle zu bestrafen, sei auch schwierig, weil die Situation jeweils sehr schnell vorbei ist. Das zu dokumentieren ist schon ein technisches Problem, da Beweisfotos kaum zu machen sind. Abbiegeunfälle sind dagegen häufiger, auch Rotlichtverstöße.

Geisterradler bringen sich in Gefahr - Polizei kann nicht überall sein

Auch Radfahrer sind an Verkehrsverstößen beteiligt, die Polizei nennt vor allem Rotlichtverstöße und sie kritisiert die sogenannten "Geisterradler" die etwa in Einbahnstraßen gegen die Fahrtrichtung unterwegs sind. Während in München viele Einbahnstraßen für Fahrradfahrer geöffnet sind, sei das in Städten auf dem Land noch selten, bestätigt der ADAC.

Statistisch gesehen erteilt die Polizei in München laut ihrem Verkehrsbericht runtergerechnet auf den einzelnen Tag 1.800 Verwarnungen im Verkehrsbereich, darin enthalten ist alles: Parkverstöße, rote Ampeln, Alkohol am Steuer. Jeweils mit Bußgeld. In einem Ballungsraum mit Hunderttausenden Leuten, die unterwegs sind wie im Raum München, sind 20 Prozent Fahrradfahrer laut Statistik. Da passiert schon viel, sagt der Polizeisprecher, "aber es ist halt so ein großes, dynamisches, unübersichtliches Geschehens. Wenn man alles ahnden wolle, bräuchte man, "an jeder Straße irgendwie zwei Polizeibeamte, das ist alles unrealistisch. Um näher bei den Fahrradfahrern zu sein, hat die Polizei in München und bald auch in Nürnberg Fahrradstreifen im Einsatz.

ADFC fordert den Bau einer "Fehler verzeihenden Infrastruktur"

Weil Radfahrer keine Knautschzone haben und gefährdeter sind, muss ihnen die Verkehrsplanung helfen mit einer entsprechenden Infrastruktur, also baulichen Maßnahmen, oder einer anderen Ampelsteuerung. Das ist die Idee hinter der "Fehler verzeihenden Infrastruktur, die der ADFC sich wünscht, so Bernadette Felsch. breitere Radwege, insgesamt mehr Platz fürs Rad. Wie wir eben sagen: eine Fehler verzeihende Infrastruktur, denn Autofahrende und Radfahrende geraten oft in Konflikt und es ist sehr gefährlich. Mit verschiedenen Maßnahmen könnte das Risiko Opfer schwerer Unfälle für Radler deutlich gesenkt werden sagt die ADFC-Chefin. Gewünscht wären da etwa Ampelschaltungen die für rechtsabbiegende KFZ- und Radverkehr nicht zeitgleich auf grün springen, sondern für den Radverkehr zumindest Vorlaufzeit haben.

ADAC für Gesamtkonzept und Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer

Doch bis es Fahrradstraßen ohne Parkplätze gibt, oder Trennelemente zwischen Radspuren und Autospuren wird es noch dauern. Im Verkehr sind alle eng beieinander und sollten entsprechend aufpassen, das empfiehlt die Polizei, der Radfahrer-Club und der ADAC.

Alexander Kreipl sagt, gerade in Städten wie München sei es die politische Richtung, ganz klar den Radverkehr zu fördern. "Und das ist auch gut so, dass man das dort macht, wo es möglich ist. Aber man muss eben schon sich bewusst sein, dass man alle mit betrachten sollte, weil es geht, auch genauso um Anwohner. Es geht genauso auch um Gewerbetreibende, die in ihren Belangen entsprechend gehört werden müssen." Kreipl spricht von einem Verteilungskampf des wenigen Platzes in der Stadt "Und da werden sicher die einen anderen heißen Diskussionen noch folgen. Und man muss einfach versuchen, einen guten Mix zu finden." Man sollte jetzt nicht den Fehler machen, den man vielleicht in den 70er-Jahren gemacht habe, alles aufs Auto auszurichten und das jetzt alles auf "einen anderen Verkehrsträger umzumünzen." Ein starker ÖPNV das Rückgrat einer großen Stadt sein. Und dann müssten die anderen Verkehrsträger auch dort eingesetzt sein, wo sie ihre Stärken haben,

ADFC lehnt Helmpflicht für Fahrradfahrer ab

Helme sind sehr nützlich für Radfahrer, weil sie den Kopf schützen - aber eine Helmpflicht, wie sie immer wieder ins Gespräch gebracht wird existiert nicht, auch nicht für die Kinder. Eine Umfrage des Prüfdienstes Dekra, hat vor kurzem ergeben, dass eine Mehrzahl der Radfahrer eine Helmpflicht befürwortet. Dieses Ergebnis bezweifelt die bayerische ADFC -Vorsitzende. "Wir empfehlen zwar, einen Helm zu tragen. Wir sind aber als ADFC gegen eine Helmpflicht." In anderen Ländern hab man gesehen, dass dort, wo eine Helmpflicht besteht und man ihn wirklich überall aufsetzen muss, weniger Menschen mit dem Rad führen. Denn so eine Regel gelte dann überall, zum Beispiel im Park, wo man ja nur langsam und alleine radle und ohne Kfz Verkehr, so Felsch. "Da steigen die Leute dann nicht mehr aufs Fahrrad. " Wenn beispielsweise gerade kein Helm greifbar sei, "weil sie natürlich kein Bußgeld riskieren wollen. Und dann lassen Sie das Fahrrad lieber gleich stehen."

Außerdem ist es ein Irrglaube, dass ein Helm tödliche Unfälle verhindert. Drei von vier tödlich Verunglückten Radfahren im letzten Jahr trugen einen Helm. Aus dem im März 2022 vorgestellten Sicherheitsreport des Münchner Präsidiums für 2021 geht hervor, dass knapp die Hälfte aller Unfälle von Fahrradfahrern verursacht wurde.

Anteil der Radler mit Helm nimmt zu

Insgesamt gehen Polizei, ADAC und ADFC von einer steigenden Zahl von Radfahrern aus, die einen Helm tragen, ohne dass es eine Statistik gibt, die das genau erhebt. Die ADFC-Chefin verweist auf andere Länder. 'In Holland zum Beispiel ist es nicht so üblich, einen Fahrradhelm zu tragen, weil die eben eine bessere Infrastruktur haben und damit das Risiko und auch das empfundene Risiko niedriger ist."

Da ist sie wieder, die Forderung nach einer besseren Infrastruktur für Radler. Insgesamt passieren im Verkehrsbereich in München wenig Unfälle, jedenfalls sei die Anzahl kein Grund zur Panik, sagt beispielsweise ADAC-Mann Kreipl. Gegenseitige Rücksichtnahme und beispielsweise den Blickkontakt suchen, das verhütet auch Fahrradunfälle. Dem widersprechen weder die Polizei noch der ADFC.