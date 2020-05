Mehr Präsenz: Stadt Augsburg reagiert auf Polizeieinsatz

Nach dem eskalierten Polizeieinsatz in der Augsburger Maximilianstraße am letzten Freitag wird der städtische Ordnungsdienst jetzt häufiger in der Innenstadt unterwegs sein. Das sagte heute der Augsburger Ordnungsreferent Frank Pintsch dem Bayerischen Rundfunk. Nach wie vor setzt die Stadt aber darauf, dass Gastwirte und Gäste freiwillig die geltenden Corona-Regeln einhalten. Das tue die Mehrheit bislang auch, so Pintsch heute im Augsburger Rathaus.

Info-Kampagne für ein harmonisches Miteinander

Deshalb werde es nach dem Vorfall auf der Maximilianstraße keine härtere Gangart geben, so Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die Lockerungen bei der Bewirtung sollen bestehen bleiben, die Kommunikation mit Wirten und Gästen jetzt durch eine neue Informations-Kampagne unterstützt werden. "Stufenkonzept" nennen es die Verantwortlichen in der Stadt.

Vorfall war eine Ausnahme

Erst wenn der Ordnungsdienst mit Hinweisen und Aufforderungen nicht weiterkommt, soll es empfindliche Bußgelder geben. Doch bislang gebe es weder ein erhöhtes Gewaltpotential noch Brennpunkte innerhalb der Stadt, so Ordnungsreferent Frank Pintsch. Deshalb sei man zuversichtlich, dass der Vorfall vom vergangenen Freitag eine Ausnahme bleibe.