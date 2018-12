Mehr Platz und neueste Technik für die Nürnberger Justiz

Das Bauwerk wird auf dem ehemaligen VAG-Gelände an der Fürther Straße errichtet. Auf 3.500 Quadratmetern Nutzfläche sind dazu noch 60 kleinere Sitzungssäle sowie 500 Büros geplant. Das neue Gebäude wird mit modernster Technik ausgestattet sein: So wird es einen Video-Verhandlungsraum geben, und im Sitzungssaal können Videobeweise an die Wand projiziert werden.

Anforderungen eines Passivhauses werden erfüllt

Mit dreifachverglasten Fenstern, einer Wärmedämmung an der Fassade sowie Kühl- und Heizdecken erfüllt der Neubau die Anforderungen eines Passivhauses. Geheizt wird über Fernwärme, gekoppelt mit Kraft-Wärme-Kopplung.

Neubau soll Ostbau ersetzen

Für Ende 2019 sind die ersten Verhandlungen im neuen Strafjustizzentrum geplant. Mit Inbetriebnahme des Neubaus soll dann der bisherige Ostbau des historischen Justizgebäudes ersetzt werden, der ja auch den Saal 600 und das "Memorium Nürnberger Prozesse" beherbergt. Dort ist auch die Internationale Akademie der Nürnberger Prinzipien untergerbacht, die dann mehr Platz zur Verfügung bekommt. Für das Frühjahr 2019 hat die Justiz einen "Tag der offenen Baustelle" angekündigt.