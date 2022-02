Mehr Platz für die Schimpansen - Bauarbeiten haben begonnen

Das neue Schimpansengehege im Augsburger Zoo nimmt Formen an. Im Moment sind Arbeiter einer Spezialfirma damit beschäftigt, ein dünnmaschiges Stahlnetz über die Anlage zu spannen. Das ist Millimeterarbeit, denn die Netze sind genau angepasst und werden per Hubkran an eine meterhohe Stahlmasten-Konstruktion aufgehängt.

Stresstest für das Gehege

An diesem Stahlnetz können die Affen dann ab Ostern turnen und sich hängen lassen. Dann soll das neue Gehege nämlich bezugsfertig sein. Davor gibt es aber noch eine Prüfung: "Bevor die Affen reindürfen, wird es auch einen Stresstest geben, ob also das Netz auch mehrere daran herumturnende Affen aushält", erklärt Zookurator Thomas Lipp.

Mehr Raum und mehr Luft

Das alte Gehege hatte nicht mehr den aktuellen Standards entsprochen, Tierschützer hatten protestiert und auch das städtische Veterinäramt machte Druck. Nach dem Umbau werden die Tiere jetzt laut Zookurator Lipp mehr Platz in die Höhe und damit mehr Raum zum Klettern haben. Im alten Gehege wurde es vor allem im Sommer durch die hohe Glasumrandung den Tieren oft zu heiß, weil der Luftaustausch fehlte. Jetzt werden die Glaselemente zum Teil gegen Gitter ausgetauscht. Für kalte Tage soll es zudem einen geheizten Wetterschutz im Freigelände für die Schimpansen geben.

Förderverein finanziert Umbau

900.000 Euro kostet die Baumaßnahme, die unter anderem vom Förderverein des Zoos finanziert wird, der nun auch auf Spenden der Besucher hofft. Denn drei Schimpansen Akemo, Coco und Nicky gelten als Publikumslieblinge. Im Augsburger Zoo gibt es seit 1975 Schimpansen. Läuft alles nach Plan, können die Zoofans die Schimpansen bereits an Ostern im neuen Außengehege beobachten.