Mehr Platz für Camper am Kleinen Brombachsee

Neben den neuen Stellplätzen werden acht "Mobile Homes" und ein Sanitärgebäude gebaut. Die Kosten sind laut Zweckverband auf rund fünf Millionen Euro veranschlagt. Bereits seit rund sechs Jahren laufen die Planungen für die Erweiterung des Platzes. "Die Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen am Kleinen Brombachsee ist enorm", sagt Manuel Westphal, Vorsitzender des Zweckverbands Brombachsee, in einer Mitteilung. Mit den neuen Stellplätzen sollen nun mehr Gäste Urlaub "im Grünen" machen können.

Premiumplätze und Bachlauf

Den Campinggästen stehen in Langlau am Kleinen Brombachsee bislang 420 Plätze zur Verfügung. Die neuen 140 Stellplätze sollen vor allem im sogenannten Premiumsegment punkten. Sie werden zum Teil mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss oder sogar Einzelwaschkabinen ausgestattet. Die acht "Mobile Homes" sollen sich entlang eines Bachlaufes reihen, der noch entstehen wird. Die kleinen Häuser sollen eine freischwebende Terrasse über diesem Bachlauf bekommen.

Naturnahes Camping

Der neu angelegte Teil des Campingplatzes soll nach Ende der Bauarbeiten mit zahlreichen Bäumen und Hecken begrünt werden, so der Zweckverband Brombachsee. Denn die Gäste würden am Campingplatz in Langlau insbesondere das naturnahe Campingerlebnis und den direkten Zugang zum See schätzen. Die ersten Urlaubsgäste sollen im Sommer im kommenden Jahr die Plätze und "Mobile Homes" nutzen können.