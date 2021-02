Mehr Pflanzen, weniger Sprit: Uni Bayreuth will Umwelt stärken

Die Universität Bayreuth hat sich nach eigenen Angaben als eine der ersten Hochschulen in Bayern eine Strategie zur Nachhaltigkeit gegeben. Das geht aus einem Beschluss des Hochschulrats hervor. Auf Basis der Strategie möchte die Uni bis spätestens 2030 klimaneutral werden.

Uni Bayreuth will Studiengang zum Thema Nachhaltigkeit einführen

In dem 30 Seiten langem Strategiepapier verpflichtet sich die Hochschule zu umweltgerechtem Handeln und Forschen. Die verbindlichen Ziele: Ressourcen schonen, Energie effizient nutzen und ein Nachhaltigkeitsbewusstsein am Campus schaffen.

Einige Eckpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie sind ein Umweltmanagementsystem, geringerer CO2-Ausstoß bei den Dienstwagen und Informationsveranstaltungen für Studierende. Außerdem soll die Artenvielfalt auf den campuseigenen Grünflächen gefördert werden. Die Uni Bayreuth will zudem ein Zusatzstudium zum Thema Nachhaltigkeit einrichten, das allen Studierenden offenstehen wird.

Green Campus: Umweltschutz auch während der Pandemie

Uni-Präsident Stefan Leible will mit der Nachhaltigkeitsstrategie ein Zeichen setzen. Umweltgerechtes Verhalten habe an der Uni Bayreuth auch während der Pandemie Priorität, so Leible in einer Pressemitteilung. In die mehrere Monate dauernde Ausarbeitung des Papiers waren sowohl Mitarbeiter der Verwaltung als auch Lehrende und Studierende eingebunden. Das Dokument trägt den Untertitel "Unser Weg zu einem Green Campus".

Im Bayerischen Klimaschutzgesetz ist festgehalten, dass alle Universitäten bis 2030 klimaneutral sein sollen. Uni-Präsident Stefan Leible wörtlich: "Ich bin davon überzeugt, dass wird dieses verbindliche Ziel erreichen werden."