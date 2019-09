Mehr Personal für Würzburger Feuerwehrschule

Die Feuerwehrschule in Würzburg erhält mehr Personal. Das hat der Leiter der Einrichtung, Roland Demke, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Demnach werden 17 neue Stellen geschaffen, davon sind dreizehn Lehrstellen. Das geht auf eine Ankündigung des Bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) zurück.

Mehr Personal in Würzburg

Die ersten Mittel für die 17 neuen Stellen wurden für den Oktober freigegeben. "Wir sind froh, dass es in die richtige Richtung geht", erklärte Demke telefonisch. "Das Glas ist halbvoll. Mittelfristig besteht aber weiterhin dringender Bedarf." Bisher führen 34 Lehrkräfte die Lehrgänge an der Feuerwehrschule in Würzburg durch.

Feuerwehrschulen fordern mehr

Die Feuerwehrschulen hatten ihrerseits einen Bedarf von 100 Stellen angemeldet. Bereits im Frühjahr 2018 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Stellenzuwachs von 65 Planstellen angekündigt, nach der Landtagswahl 2018 wurde die Zahl auf 50 reduziert. Im Doppelhaushalt wurden die Mittel für die Stellen nun freigegeben. Die Stellen werden auf die drei staatlichen Feuerwehrschulen in Würzburg, Regensburg und Geretsried aufgeteilt. Davon wird es 33 Lehrstellen geben.