Mehr Notbetreuung in Kindergärten: Ansturm hält sich in Grenzen

Ab sofort haben mehr Eltern das Recht, ihren Nachwuchs trotz Corona-Krise in Kitas betreuen zu lassen. Zum Beispiel auch Paare, bei denen nur ein Elternteil "systemrelevant" ist, dürfen ihre Kinder ab sofort zur Notbetreuung in die Kindergärten schicken. Obwohl in Städten wie Donauwörth oder Dillingen die Nachfrage nach Notbetreuung noch nicht rasant gestiegen ist, stellen die neuen Regelungen Kindergärten vor Herausforderungen.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Schwaben finden Sie hier.

Kinderbetreuung unter schwierigen Bedingungen

In den Kitas dürfen wegen der Corona-Pandemie nur Kleinstgruppen betreut werden, das können fünf oder sechs Kinder sein, pro Gruppe sind zwei Betreuer notwendig. Kinder unterschiedlicher Gruppen dürfen sich nicht begegnen und auch die sanitären Anlagen müssen getrennt benutzt werden.

Die Übersichtskarte zu den aktuellen Coronavirusfällen in Bayern finden Sie hier.

Ab Montag kommen etwas mehr Kinder in die Notbetreuung

In Donauwörth wurde die Notbetreuung im städtischen Kindergarten Schneegarten bisher gar nicht angenommen, ab Montag, 27.4., werden voraussichtlich mindestens acht Kinder zur Betreuung kommen. In den acht städtischen Kindergärten in Dillingen (samt Stadtteilen) waren bisher 21 Kinder bei der Notbetreuung, ab Montag kommen noch einmal 21 dazu. Die Verantwortlichen weisen jedoch darauf hin, das weiterhin Eltern anrufen, die Zahl also noch steigen kann. Das gilt auch für die Städte Augsburg und Kempten, hier wollte man noch keine Zahlen nennen, da die Anfragen kontinuierlich eingingen.