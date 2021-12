Mehr Neuschnee in den Alpen – teils Lawinenwarnstufe vier

Zum Saisonstart mehrerer Lifte und Seilbahnen in den bayerischen Alpen am Wochenende sollten Bergsportler vor allem im Allgäu abseits der Pisten Vorsicht walten lassen. Der Lawinenwarndienst stuft die Gefahr durch Lawinen hier oberhalb der Waldgrenze als "groß" ein. Das ist Warnstufe vier auf der fünfstufigen Skala. Auch unterhalb der Waldgrenze wird im Lawinenlagebericht mit Warnstufe drei vor einer "erheblichen" Lawinengefahr gewarnt.

Wegen der bis zu 70 Zentimeter Neuschnee der vergangenen Tage könnten sich große Lawinen von selbst lösen, teilte der Warndienst mit. Hauptproblem im Allgäu sei aber der Triebschnee, der durch Verwehungen entstehe. Für Bergsportler gelte es daher, solche Ablagerungen in steilem Gelände zu meiden. Diese seien gut erkennbar, wenn sie nicht von Neuschnee überlagert würden. Das ist im Allgäu durchaus möglich. Dort sollen Laufe des Samstags bis zu 10 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 20 Zentimeter dazukommen.

Erhebliche Lawinengefahr in weiteren Regionen ab 1.600 Metern

Auch in den höheren Lagen über 1.600 Meter des übrigen bayerischen Alpenraums ist das Risiko von Abgängen dem Bericht zufolge erheblich. Bis 1.600 Meter wird vor mäßiger Lawinengefahr gewarnt. Dass aber auch bei dieser Lage Vorsicht geboten ist, zeigte am Freitag aber ein Vorfall im Landkreis Traunstein: Eine 41-Jährige stürzte am Gipfel des Hochgern in eine steile Rinne und löste so eine Lawine aus. Sie wurde schwer verletzt geborgen und ins Krankenhaus gebracht.

Skifahren mit 2G-plus-Regel

Nach der am Samstag in Kraft getretenen Änderung der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung können Geimpfte und Genesene die Skilifte ohne zusätzlichen Corona-Test nutzen. Wintersportorte und Bergbahn-Unternehmen hatten die 2G-plus-Regel kritisiert und sie als Wettbewerbsverzerrung zu den Nachbarländern Österreich und Italien bewertet. Kleinere Gondeln und Sessellifte mit bis zu zehn Plätzen dürfen nun mit bis zu 75 Prozent ausgelastet werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass Gondeln nur zu einem Viertel besetzt werden dürfen. Das gilt jetzt nur noch bei größeren Anlagen. Keine Begrenzungen gibt es für Seilbahnen und Lifte, bei denen die Fahrgäste unter freiem Himmel sind – also etwa für Schlepplifte.

Neben einzelnen Skigebieten im Allgäu wie an der Hörnerbahn in Bolsterlang starten an diesem Wochenende auch weitere Skigebiete in Oberbayern in die Saison.

