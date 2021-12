Mehr Nachhaltigkeit? FC Augsburg baut Kita und pflanzt Wald

In den Bereichen Bildung und Bewegung sowie Umwelt- und Klimaschutz will sich der FC Augsburg künftig verstärkt engagieren. Ein entsprechendes Konzept stellte der Bundesligist am Dienstag vor. Für das kommende Jahr ist geplant, eine Kita zu bauen und einen Wald zu pflanzen.

FCA-Wald zwischen Wertach und Singold

Der FCA-Wald soll auf einer Fläche von vier Hektar unweit der Augsburger Arena zwischen Wertach und Singold angepflanzt werden. Die Aufforstung soll nach Angaben des Vereins im Frühjahr beginnen.

FCA-Kita soll in Stadionnähe entstehen

Im Sommer soll dann der Grundstein für eine FCA-Kita gelegt werden. Auch sie soll unweit der Arena im neu geschaffenen Innovationspark entstehen und 99 Kindern Platz bieten. "Wir möchten für die Stadt und die Region da sein und die Probleme lindern," erklärt Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Ausgburg, das ehrgeizige Projekt, das rund vier Millionen Euro kosten soll. Der FCA bringe neben den Mitteln auch sein Netzwerk an Partnern und Sponsoren ein.

Lehmbaugruppe erstellt Konzept für neue Kita

Für die inhaltliche Konzeption soll die Augsburger Lehmbaugruppe verantwortlich sein. Laut Geschäftsführer Raphael Brandmiller wird man ein "neuartiges Konzept der Bewegungs-Kita erarbeiten, das es in Deutschland so noch nicht gibt". Neben Bildung und Erziehung soll vor allem das Thema "Bewegung" im Mittelpunkt stehen.

Die Lehmbaugruppe stellt zudem das Grundstück für die rund 2.000 Quadratmeter große Kita zur Verfügung. Die Finanzierung und der Betrieb der neuen Einrichtung sind laut Brandmiller auf "Langfristigkeit und auf Dauer angelegt". Das werde auch unabhängig von etwaigen sportlichen Ausschlägen funktionieren.

Kitas in Augsburg dringend benötigt

Dass diese FCA-Kita auch wirklich nötig sei, betonte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Aktuell fehlten in der Stadt rund 1.900 Kita-Plätze, Tendenz steigend. Die Stadt selbst baue zwar viele Kitaplätze zusätzlich auf, "aber wir sind nicht so schnell wie der Bedarf wächst. Deshalb bin ich sehr dankbar für Alle, die Tagesplätze schaffen", so Weber.

"Es wird ein komplett öffentlicher Kindergarten, der für jeden zugänglich ist," so FCA-Geschäftsführer Ströll. Er sieht das Engagement des Fußballklubs allerdings auch im Zusammenhang mit dem Markenbildungsprozess des Vereins, in dessen Verlauf man die "DNA des FCA" schärfen wolle.

FCA mit positiven und negativen Schlagzeilen

Wie wichtig dem Bundesligisten Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und faire Bedingungen sind, wird man künftig sehen. Zuletzt sorgte der FCA in diesen Bereichen auch für negative Schlagzeilen. So gibt es bis heute kein Pfandsystem in der 30.660 Zuschauer fassenden, klimaneutral betriebenen Arena.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Bundesligisten wegen möglicher Verstöße gegen die Mindestlohn-Regelung bei seinen Jugendtrainern. Dazu erklärte Ströll: "Das ist ein schwebendes Verfahren mit den Nachwuchstrainern. Wir sind in Kontakt mit den Behörden und werden sehen, was da rauskommt."