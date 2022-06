Mehr Mitsprache für Senioren oder "zahnloser Tiger"?

Über 2,7 Millionen Menschen in Bayern sind älter als 65 Jahre - mehr als 20 Prozent. Prognosen zufolge dürfte dieser Anteil bis 2040 auf über 25 Prozent steigen. Die Regierungskoalition will nun einen Landesseniorenrat einrichten und so die Teilhabe der älteren Bevölkerung bei politischen Entscheidungen stärken. Am Mittwoch stellten CSU und Freie Wähler den Entwurf eines Seniorenmitwirkungsgesetzes vor. Die Parteien planen, das Vorhaben in der kommenden Woche erstmals im Kabinett zu besprechen. Nach der parlamentarischen Sommerpause soll es im Landtag beschlossen werden und zum Januar 2023 greifen.

Mit dem Gesetz will die Regierungskoalition dafür sorgen, dass ältere Menschen im Freistaat besser vertreten werden. Rund 90 Prozent der Gemeinden in Bayern hätten bereits eine Seniorenvertretung vor Ort, sagte CSU-Fraktionschef Thomas Kreutzer. Nun solle auch der Rest angespornt werden, eine solche einzurichten. Eine Pflicht hierfür sehe das Gesetz aufgrund der vorhandenen und gewachsenen Strukturen nicht vor, ergänzte der sozialpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Thomas Huber: "Deshalb setzen wir in den Gemeinden bewusst auf Freiwilligkeit."

Landesseniorenrat soll beraten und kommunale Arbeit unterstützen

Auf Landesebene plant die Koalition einen Landesseniorenrat einzurichten, der einerseits Parlament und Regierung beraten und andererseits den Aufbau kommunaler Strukturen unterstützen soll. Der Rat setze sich aus den Vertretern der Gemeinden und Landkreisen zusammen und umfasse maximal 4.300 Mitglieder, sagte Huber. In einem weiteren Schritt soll aus dem Rat heraus eine Landesversammlung und ein achtköpfiger Vorstand gebildet werden. Diese Strukturen bis Jahresende 2023 aufzubauen sei laut Huber ein realistisches aber auch anspruchsvolles Ziel.

Mitsprache- aber kein Veto-Recht

Die Kompetenzen der älteren Generation würden durch das neue Gesetzt gebündelt, sagte Susann Enders, sozialpolitische Sprecherin der Fraktion der Freien Wähler: "Ältere Menschen wissen, was für sie richtig und wichtig ist." Diese Interessen gezielt in politische Entscheidungen einzuspeisen, werde einen großen Beitrag zum künftigen Miteinander leisten. Bezahlbares Wohnen, Altersarmut, Rente - die Belange von älteren Menschen müssten laut Enders auf ganz unterschiedlichen Bereichen berücksichtigt werden.

Ein Veto-Recht für Senioren bei Entscheidungen beinhaltet das Vorhaben nicht. Dennoch sei das Gesetz nicht nur "pro forma", sagte Robert Riedl, FW-Sprecher für Senioren: "Das Mitspracherecht auf allen politischen Ebenen ist sehr hoch und wir werden sehr viele Gespräche führen müssen."

SPD kritisiert das Prinzip der Freiwilligkeit

Von Seiten der SPD kam auf Anfrage von BR24 deutliche Kritik am Gesetzesentwurf. Er sei ein "zahnloser Tiger", sagte die seniorenpolitische Sprecherin der Fraktion, Doris Rauscher. In manchen Kommunen würden Senioren untersagt, Interessensvertretungen zu gründen. Sie bemängelt deshalb, dass der Entwurf auf Freiwilligkeit setze und Senioren kein verbindliches Recht zugesichert würde, Beiräte vor Ort zu gründen.

Rauscher relativierte außerdem die Aussage, dass 90 Prozent der Kommunen bereits eine Seniorenvertretung hätten. Mancherorts würde diese Aufgabe neben anderen Tätigkeiten ausgeübt oder Seniorenbeiräte würden vom Gemeinderat bestimmt statt gewählt. "Senioren wollen, dass aus ihren Reihen Menschen demokratisch gewählt sind und sich für ihre Belange einsetzen", sagte Rauscher.

Sozialverband VdK Bayern nennt Entwurf "völlig unzureichend"

Auch die Landesvorsitzende des größten bayerischen Sozialverbandes VdK, Ulrike Mascher, beurteilte das Vorhaben der Regierungskoalition auf Anfrage von BR24 kritisch: "Das auf den Weg gebrachte Gesetz gibt keine Anreize, neue Strukturen bei der Seniorenmitwirkung zu schaffen und die politische Beteiligung von Seniorinnen und Senioren zu fördern. Zudem enthält das Gesetz keine zuverlässige finanzielle Absicherung vorhandener Strukturen." Die Pläne seien laut Mascher daher "völlig unzureichend".

Für CSU und Freie Wähler ist der Entwurf eines Seniorenmitwirkungsgesetzes das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses zu dem unter anderem mehrere regionale Fachdialoge und eine Online-Umfrage für Senioren gehörten. Einen Schritt hin zu einer stärkeren Interessensvertretung der älteren Generation hatten die Parteien bereits im Koalitionsvertag 2018 vereinbart.