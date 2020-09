Mehr Mitbestimmung: Obernburger CSU beantragt Bürgerhaushalt

Wenn es nach dem Willen der CSU-Fraktion im Obernburger Stadtrat geht, könnte Obernburg als erste Kommune am bayerischen Untermain ab dem kommenden Jahr über einen Bürgerhaushalt in Höhe von 100.000 Euro verfügen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sollen die Bewohner der Stadt künftig Vorschläge einreichen und anschließend selbst entscheiden können, welche Maßnahmen davon umgesetzt werden.

Ziel: Bürgerbeteiligung und Akzeptanz von Großprojekten erhöhen

"Unser Ziel ist es, die Obernburger und Eisenbacher noch stärker und aktiver an Entscheidungsprozessen zu beteiligen", so der Fraktionsvorsitzende Christopher Jany. Nach Ansicht der CSU-Stadträte ließe sich mit dieser Neuerung die Akzeptanz geplanter Maßnahmen erhöhen. Neue Ideen und innovative Anregungen könnten zudem schneller aufgegriffen werden.

Online-Plattform für Abwicklung des Bürgerhaushalts

Gemeinsam mit seinem CSU-Stadtratskollegen Walter Wölfelschneider hatte Jany in den vergangenen Wochen intensiv am Konzept gearbeitet. Es sieht die Einrichtung einer eigenen Online-Plattform vor, um das Verfahren zum Bürgerhaushalt digital abzuwickeln. "Wir verfolgen damit den klaren Ansatz, "Digital first", um unseren Bürgerinnen und Bürgern einfache und schnelle Angebote zur Verfügung zu stellen, wie sie es von den großen Onlineanbietern gewohnt sind“, so Walter Wölfelschneider.

Eigener Budgetbalken für jeden Nutzer

In der ersten Phase könnten die auf der Plattform registrierten Nutzer öffentlich einsehbare Vorschläge einreichen. Anschließend prüfe die Verwaltung, ob die Projekte in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fielen und umsetzbar seien und ermittle das dafür benötigte Budget. In Phase 3 könnten die Bürger dann über die eingereichten Vorschläge abstimmen. Jedem Nutzer stehe dabei sein persönlicher Budgetbalken in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung, den er in beliebiger Höhe auf die Vorschläge verteilen könne.

Erste Bürgerprojekte bereits für 2021 geplant

Die Projekte mit den meisten Stimmen würden danach in die Haushaltsplanung übertragen, formal vom Stadtrat beschlossen und in die Tat umgesetzt. Das Ziel der Christsozialen: Bereits im Dezember sollen die Vorbereitung von entsprechenden Richtlinien und die Programmierung der Online-Plattform abgeschlossen sein, damit erste Bürgerprojekte in 2021 umgesetzt werden könnten.