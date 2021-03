Mehr Mitarbeiter und Umsatz: Sandler profitiert von Corona-Krise

Sandler: Gründungsmitglied im Masken-Verbund Bayern

Seit Mai ist Sandler Gründungsmitglied des Masken-Verbundes Bayern. Die Produktion laufe seit September 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, so der Vorsitzende des Unternehmens, Christian Heinrich Sandler.

Weniger Stoffe für Autos und Möbel nachgefragt

Auch die Nachfrage nach Vlies für Desinfektionstücher sei angestiegen. Rückläufig hingegen sei die Nachfrage in der Automobilindustrie und der Möbelfertigung. Eine Herausforderung seien auch die Reisebeschränkungen, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn: In Perry, im US-Bundesstaat Georgia, ist eine weitere Produktionsanlage entstanden. Der Aufbau verzögerte sich allerdings, da die Spezialisten vom Hauptsitz in Oberfranken erst im Herbst in den USA vor Ort sein konnten.

Ziel: Vlies aus neuen Rohstoffen

Das oberfränkische Unternehmen hatte immer wieder mit Schwankungen der Rohstoffpreise und Frachtkosten zu kämpfen. Auch die Lieferketten aufrecht zu erhalten, war oft problematisch. Trotzdem so das Unternehmen, versuche man, nachhaltiger zu arbeiten. So sollen künftig vermehrt neue Rohstoffe, zum Beispiel aus Ananas, Flachs, Bambus oder Mais, zur Fertigung von Vliesstoffen verwendet werden.