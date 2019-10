Mehr Menschen in Bayern leiden an Schlafstörungen

Schlaf ist wichtig. Denn Schlaf ist mehr als eine "Pause" für den Körper. In der Nacht regenerieren sich unsere Organe, der Körper wird entgiftet und neu justiert. Joachim Ficker, Ärztlicher Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums Nürnberg, nennt den Schlaf auch den "Kundendienst am Körper".

Beschäftigte in Bayern schlafen schlechter

Doch Arbeitnehmer in Bayern schlafen immer schlechter. Das geht aus dem Gesundheitsreport der Barmer hervor. Die Krankenkasse hat für die Studie die Abrechnungsdaten von 3,9 Millionen Erwerbspersonen aus ganz Deutschland ausgewertet. Das entspricht etwas über 11 Prozent aller Beschäftigten.

Die Daten zeigen: In Bayern leiden aktuell 41 von 1.000 Beschäftigten an ärztlich attestierten Ein- und Durchschlafstörungen - und die Dunkelziffer dürfte noch deutlich darüber liegen, denn nur etwa die Hälfte der Menschen gehen Umfragen zufolge mit dem Problem zum Arzt. Mehr Betroffene gibt es nur in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bremen und Berlin.

Wer schlecht schläft, wird schneller krank

Die Folgen sind vielfältig. Betroffene haben ein erhöhtes Risiko, anderweitig zu erkranken, denn durch die Schlafstörung leidet auch das Immunsystem. Ärzte warnen außerdem, dass das Krebsrisiko steigen könnte.