Mehr Menschen: Bevölkerungszahl in Schwaben soll weiter wachsen

Das Landesamt für Statistik hat seine Bevölkerungsvorausberechnung vorgestellt. Daraus lässt sich ablesen, dass im Regierungsbezirk Schwaben die Bewohnerzahl bis 2037 um 4,1 Prozent steigen wird. Nur der Regierungsbezirk Oberbayern wird mit 9 Prozent einen noch stärken Zuwachs haben.

Die Bevölkerung wächst fast überall in Schwaben

In konkreten Zahlen heißt das: Leben derzeit 1.873.400 Menschen in Schwaben, werden es 2037 dann 1.950.400 Bewohner sein. Der Grund: Mehr Zuzüge aus dem übrigen Bundesgebiet und dem Ausland. Bis auf die Landkreise Dillingen an der Donau (minus 2 Prozent) und Lindau (minus 0,6 Prozent) wird in allen schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten die Bewohnerzahl steigen.

Vor allem Augsburg werden mehr Menschen leben

Die kreisfreie Stadt Augsburg sticht hier besonders heraus - mit einem Plus von 8,1 Prozent. Die anderen kreisfreien Städte Kaufbeuren (2,8 Prozent), Kempten (1,3 Prozent) und Memmingen (3,2 Prozent) erfahren deutlich weniger Zuwachs.

Auch im Unterallgäu soll die Bevölkerung deutlich wachsen

Den stärksten Bevölkerungsanstieg unter den schwäbischen Landkreisen haben die Landkreise Augsburg (7,3 Prozent) und Aichach-Friedberg (7,0 Prozent), gefolgt vom Landkreis Unterallgäu mit 5,1 Prozent. Den geringsten Zuwachs hat der Landkreis Günzburg mit 0,9 Prozent.

Der Altersdurchschnitt in Schwaben wächst

Auffällig ist zudem: In ganz Schwaben wird 2037 der Altersdurchschnitt mit 46,2 Jahren höher sein als der heutige mit 43,7 Jahren.