Immer mehr Kinder und Jugendliche in Bayern brauchen Hilfe

Im vergangenen Jahr haben mehr junge Menschen in Bayern Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe benötigt als im Vorjahr 2020. Für mehr als 67.500 Personen wurden im Jahr 2021 Hilfen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) begonnen, teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth mit.

Fast drei Prozent mehr

Das entspreche einem Anstieg von 2,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Auch die Zahl derer, die über den Jahreswechsel hinaus Hilfen in Anspruch nahmen, stieg mit 2,0 Prozent auf fast 83.400 an. Gleichzeitig wurden in 64.500 Fällen die Hilfen beendet, ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent.

Erziehungsberatungen waren im vergangenen Jahr nach wie vor die häufigste Hilfeart. In den meisten Fällen fand dabei die Beratung mit den Eltern oder- zumindest einem Elternteil statt, in den wenigsten Fällen mit dem betroffenen jungen Menschen alleine.

Mehr Jungen brauchten Hilfe

Die weiteren Hilfearten nach SGB VIII verteilten sich auf Sozialpädagogische Familienhilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Betreuung in Vollzeitpflege und Unterstützung im Rahmen von sozialer Gruppenarbeit.

Über alle Erziehungsarten waren mit einem Anteil von 57 Prozent deutlich mehr Jungen und junge Männer als Mädchen auf Hilfe angewiesen. Bei den Maßnahmen in einer Tagesgruppe lag der männliche Anteil sogar bei fast drei Vierteln.