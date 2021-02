Mehr Luchse in Deutschland - Naturschützer dennoch in Sorge

Die Zahl der Luchse in Deutschlands Wäldern ist in den vergangenen Jahren gestiegen: In Bayern wuchs die Population laut Bund Naturschutz (BN) innerhalb eines Jahres von 47 auf 71. Dennoch sorgen sich die Naturschützer um den Bestand.

Genprobleme bei Luchspopulation befürchtet

Derzeit leben laut Untersuchungen vom Monitoringjahr 2019/2020 135 Luchse in Deutschlands Wäldern. Allerdings würden die Tierbestände derart isoliert voneinander leben, dass laut Naturschutzverband mit genetischen Problemen zu rechnen sei. Der Austausch zwischen den Beständen sei sehr gering, so der Bund Naturschutz. Der Bund plädiert deshalb dafür, Luchse in für sie geeigneten Gebieten anzusiedeln.

Zahlreiche geeignete Lebensräume in Bayern

Viele in Bayern geeignete Lebensräume seien viel zu dünn oder gar nicht von den Tieren bewohnt. "Dem Luchs muss geholfen werden", fordert Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz in Bayern. "Mit gezielten Bestandsstützungen könnten wir der Gefahr eines erneuten Aussterbens in Bayern und Deutschland wirkungsvoll entgegentreten", so Mergner.

Mögliche Ansiedelungsgebiete für Luchse seien im Spessart, in der Rhön, im Frankenwald, im Oberpfälzer Wald mit Steinwald oder im Fichtelgebirge sowie in den bayerischen Alpen.