Mehr Leben in die Stadt bringen: Die Neu-Ulmer Stadtschreiberin

Statt schreiben: Menschen verbinden

Menschen verbinden, Synergien schaffen - darin sieht sie einen Teil ihrer Aufgabe. Und so verbindet Kulewatz „Kulturen, Jugendliche mit Erwachsenen, Hochliteratur mit Fantastik, Musik mit Lyrik“, und außerdem sei sie sehr viel unterwegs sagt sie und lacht herzlich. So arbeitet die Stadtschreiberin Julia Kulewatz. Ihre Vorgängerin habe das anders gemacht. Aber das sei gut so, denn jeder interpretiere die Aufgabe eben anders, sagt sie.

Die Stadtschreiberin ist ein Literaturstipendium

Kulewatz ist erst die zweite Stadtschreiberin von Neu-Ulm. Das ist kein Amt, sondern genau genommen ein Literaturstipendium. Das heißt: Eigentlich ist sei hier, um ein Buch zu schreiben. Und dazu hat die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin drei Monate Zeit. Kost und Logis werden gestellt, die Autorin soll sich ins Kulturleben von Neu-Ulm stürzen. Kulewatz ist in Berlin und Erfurt aufgewachsen und soll nun wie sie sagt: „den Blick von außen, reinbringen“. Dazu hält sie Lesungen, unterrichtet an der Volkshochschule und organisiert Veranstaltungen.

„Mein erster Eindruck war schwierig“

Auch wenn der Start in Neu-Ulm alles andere als ein Traum war. „Mein erster Eindruck war schwierig“, sagt die Stadtschreiberin und streicht sich durch die dunkelbraunen Haare. Sie hat in Tokio, in Seoul und in Berlin gelebt – aber so laut wie in Neu-Ulm war es nirgends. „Daran musste ich mich wirklich gewöhnen“. Doch abgesehen von der Lautstärke hat sie die Menschen in ihrer vorrübergehenden Heimat direkt in Herz geschlossen. Schöne und überraschende Begegnungen habe es gegeben. „Einmal hat mich einfach ein kleiner Junge auf der Straße geküsst“, erzählt sie.

Der Titel ihres Werks steht fest

Und all diese Eindrücke wird die Autorin nun in einem Buch verarbeiten, der Titel steht seit kurzem fest. Die „Verlebendigung der Dinge“ wird das Werk heißen. Das passt gut für ihre Zeit als Stadtschreiberin. Mehr Kreativität in das Leben von Neu-Ulm bringen. Mehr schaffen, das zum Verweilen einlädt – so wie eben die bunten Parkbänke. Und dazu hat sie noch bis Ende Juli Zeit. Denn dann endet ihr Stipendium als Neu-Ulmer Stadtschreiberin. Zum Abschluss möchte sie noch einmal hoch hinaus: Ballonfahren. „Das ist dann so die Draufsicht“. Und die hebe sie sich natürlich für das Ende auf.

