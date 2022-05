Mehr Kunden, weniger Spenden: Die Tafel in Zeiten des Krieges

Es ist erst neun Uhr morgens, doch Renate Kirchgessners Gesicht ist schon jetzt schweißnass. Denn es ist warm, die FFP2-Maske sitzt eng und Dutzende Menschen warten auf sie: ukrainische Geflüchtete, die im MartinsLaden kostenfrei einkaufen wollen. Dieses Angebot der Caritas, die den Laden führt, ist neu: "Die Geflüchteten dürfen mittwochs kommen", erklärt Renate Kirchgessner, "und sie müssen keinen Obolus entrichten. Bis zum 30. Juni dürfen sie kostenlos wöchentlich einkaufen."

Ab Juli müssen Geflüchtete etwas zahlen

Bis Juli lässt der MartinsLaden ukrainische Geflüchtete kostenfrei einkaufen, weil es eine Zeit dauere, bis sie die Sozialleistungen vom Staat beziehen könnten. Ab Juli müssten die Geflüchteten dann, wie die reguläre Kundschaft des Ladens, einen symbolischen Geldbetrag für die Lebensmittel zahlen. Die unterschiedliche Behandlung von Geflüchteten und anderen Hilfsbedürftigen führe aktuell nicht zu Problemen: "Wir teilen die Ware so auf, dass jeder genügend bekommt", meint Renate Kirchgessner. "Noch haben wir ja genug Ware. Anders sieht es aus, wenn wir nicht mehr so viel Ware haben."

Weniger Spenden für die Tafel

Zu wenig Ware für alle Hilfsbedürftigen – eine Sorge im MartinsLaden, die gut begründet ist. Denn im Laden stelle man fest, dass die Spendenbereitschaft zurückginge. "Schon seit Wochen haben wir weniger Waren", so Kirchgessner. Auch die großen Supermärkte würden ihre Ware seit Beginn des Ukraine-Kriegs gezielter einkaufen und anders haushalten. Dadurch blieben weniger Lebensmittel übrig, die im MartinsLaden landen. Aktuell könnten noch alle Hilfsbedürftigen bedient werden.

Sprachbarrieren erschweren die Kommunikation

Eine weitere Herausforderung, die neu für die Ehrenamtlichen ist: die Sprachbarriere. Deswegen freut sich das Team ganz besonders über Olga. Sie ist neu im Tafelladenteam und spricht russisch. Olga kommt aus Kasachstan und wohnt seit vielen Jahren in Deutschland. Auch sie hat das Hilfsangebot selbst in Anspruch genommen. Dann hat sie mitbekommen, dass Hilfe benötigt wird. "Ich übersetze hier, das ist meine Aufgabe. Manche Begriffe kennen die Geflüchteten schon, zum Beispiel Zucker oder Käse, aber eben nicht alles." Immer wieder wird Olga angesprochen oder muss zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten übersetzen.

Die Tafel als Ort des Austauschs

Dass deutschlandweit inzwischen über 610.000 Geflüchtete aus der Ukraine registriert wurden, bemerken auch die Ehrenamtlichen in Erlenbach am Main. Inzwischen ist ihr Laden zu einem Ort des Austausches geworden. Eine geflüchtete Mutter von neun Kindern, die an diesem Tag auch im MartinsLaden einkauft, macht das ganz deutlich – Olga übersetzt: "Sie möchte Menschen helfen, die zum ersten Mal da sind und noch nicht so viel zur Lage hier wissen. Zum Beispiel erklärt sie ihnen, wo Schulsachen gespendet wurden und wo es weitere Hilfe gibt."

Für die Arbeit im MartinsLaden sucht die Caritas weiterhin nach Ehrenamtlichen.