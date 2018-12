Mehr Krankenhausbetten in Würzburg und Aschaffenburg

Der Krankenhausplanungsausschuss des Landtags hat den Bettenausbau in mehreren bayerischen Kliniken beschlossen. In Unterfranken steigt demnach die Zahl der Patientenbetten im Juliusspital Würzburg um 12 auf nun 354. Am Klinikum Aschaffenburg wird die Bettenzahl um 41 auf 780 aufgestockt.

Krankenhausversorgung in der Region

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sagt dazu: "Mit diesen Entscheidungen haben wir die Weichen für eine zukunftsfeste Krankenhausversorgung in den betroffenen Regionen gestellt." Die gute Auslastung der Kliniken sei nicht zuletzt ein Beleg für die hohe Qualität der medizinischen Versorgung, so Huml weiter.