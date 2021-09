Mehr Klimaschutz: Regionalbonus für Braugerste?

Bayerisches Bier ist ein Markenzeichen, doch die Zutaten dafür müssen nur zu knapp über 50 Prozent aus dem Freistaat stammen. Vor allem Gerste, aus der Malz hergestellt wird, kommt zum großen Teil aus dem Ausland. Grund sind fallende Preise auf dem Weltmarkt. Doch die Gerste ist ein starkes Korn. Mit einem Regionalbonus des bayerischen Landwirtschaftsministeriums könnte ein verstärkter heimischer Anbau nicht nur den Klimaschutz fördern, sondern auch Böden schonen.

500.000 Tonnen Gerste aus dem Ausland

Der heimische Bedarf an Braugerste wird mit der hiesigen Ernte nicht gedeckt. In den letzten beiden Jahren gab es in Deutschland an braufähiger Menge Sommergerste zwischen 1,2 Mio. und 1,3 Mio. Tonnen. Benötigt werden von der deutschen Brauindustrie jedoch etwa 1,7 Mio. Tonnen. Der Rest kommt aus dem Ausland, vor allem aus Frankreich, Dänemark und dem Vereinigten Königreich, aber auch aus Tschechien, Polen und dem Baltikum.

In Deutschland ging auch in diesem Jahr die Anbaufläche im Vergleich zum Vorjahr um fast 12 Prozent zurück, so das bayerische Landwirtschaftsministerium. Das liegt zum einen an den Erzeugerpreisen, die im EU-weiten Handel großen Schwankungen unterliegen. Zum anderen fällt der Ertrag meist geringer aus als beispielsweise beim Anbau von Winterweizen.

Qualität kann am besten im eigenen Land sichergestellt werden

Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber, dass für den Anbau anderer Kulturen wie Mais Subventionen beantragt werden können. Auch haben heimische Bauern oft kleinere Felder, die unterschiedliche Ertragsqualität bringen. Ihr Aufwand ist höher als bei Bauern, die - wie im Ausland - riesige Felder von 100 Hektar anbauen und bearbeiten können.

"In bayerisches Bier gehört eigentlich bayerische Braugerste rein und wir Brauer hätten am liebsten die Ware aus heimischen Landen." Walter König, Bayerischer Brauerbund

Wenn man Braugerste weit fahren muss, habe das Nachteile, sagt Walter König vom Bayerischen Brauerbund: Sie sei schwer, was energieintensiv und somit nicht nachhaltig sei. "Wir wollen natürlich auch den Finger auf der Qualität haben, weil in anderen Ländern andere Richtlinien gelten, was den Pflanzenschutz betrifft", betont König.

Gerste aus dem Ausland mit Glyphosat belastet

So sei zwar der Einsatz von Glyphosat EU-weit verboten, doch zur Ernteerleichterung werde es in Frankreich hin und wieder angewandt, so König. Das betreffe auch Ware aus England, denn Großbritannien müsse sich daran nicht halten, da es nicht mehr in der EU Mitglied ist. "Und in Dänemark ist es auch so eine Sache. Da wurde es zwar gerade verboten, aber die Praxis sieht noch anders aus", so König weiter.

Das Glyphosat-Verbot der EU wackelt ab 2023 gewaltig, nachdem die zuständigen Behörden in Frankreich, den Niederlanden, Schweden und Ungarn zum Schluss gekommen sind, dass der Wirkstoff Glyphosat alle Voraussetzungen erfülle, um in der EU weiterhin zugelassen zu werden.

Ein kleiner Schritt für den Klimaschutz – ein großer fürs Bier

Der Bayerische Brauerbund fordert deshalb eine Förderung für den Anbau der Gerste in Bayern. Ein regionaler Wirtschaftskreislauf sei schließlich der beste Klimaschutz und die nachhaltigste Form der Versorgung. "Das sollte dem Staat genauso viel wert sein wie eine Bioenergie-Förderung", erklärt Walter König vom Bayerischen Brauerbund.

"Wir brauchen den Regionalbonus, weil wir hier einfach andere Bedingungen haben und dadurch, dass andere Feldfrüchte und Marktfrüchte gefördert werden, aber Braugerste nicht, muss man hier was tun, dass die Attraktivität von Braugerste erhalten bleibt." Walter König, Bayerischer Brauerbund

Landwirtschaftsministerium: Konkrete Antworten fehlen

Das bayerische Landwirtschaftsministerium weicht den Fragen von BR24 nach einem geforderten Regionalbonus durch den Staat aus. Man begrüße es, wenn die Brauwirtschaft die Initiative ergreife, antwortet ein Sprecher schriftlich. "Eine nachhaltige Förderung des bayerischen Braugerstenanbaus könnte dadurch erreicht werden, wenn Mälzer und Brauer und letztlich auch die Verbraucher bereit sind, den notwendigen 'Risikoaufschlag' für die Landwirte zu übernehmen", heißt es in einem Schreiben des Ministeriums weiter.

Zur Forderung, dass der Behörde der Gerstenanbau genauso viel wert sein müsse wie die Förderung von Bioenergie, nimmt das Landwirtschaftsministerium wie folgt Stellung: "Bereits jetzt unterstützen wir den Anbau von Braugerste in Bayern: So wird an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft seit vielen Jahren zur Züchtung, Düngung und Pflanzenschutz von Sommergerste praxisgerecht geforscht".

Bis zu 40.000 Lkw bringen Gerste nach Bayern

Alleine der Transport auf dem Wasser- oder Landweg von 500.000 Tonnen Gerste schadet der Umwelt, ist schlecht für den Klimaschutz. Umgerechnet sind das im besten Fall 20.000 Lkw (bei 40-Tonner-Lkw), im schlimmsten über 40.000 Lkw (26-Tonner-Lkw), die Braugerste für Bier nach Bayern bringen.

Ein staatlicher Regionalbonus wäre ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Hierzu meint ein Sprecher des bayerischen Landwirtschaftsministeriums auf BR24-Anfrage: "Wenn sich die Brau- und Mälzereiwirtschaft entschließt, für regionale Ware Aufschläge oder einen Regionalbonus zu zahlen, ist dies nur zu begrüßen".

Brauer und Mälzereien haben eigene Regionalstrategie

Der Vorsitzende des Bayerischen Biergerstenvereins, Michael Gutmann, hat selbst eine Brauerei im oberbayerischen Titting. Er hat mit mehreren heimischen Landwirten einen Vertrag geschlossen, der ihnen eine Abnahme der Sommergerste für zwei Jahre garantiert. Sein Betrieb unterhält eine eigene Mälzerei und kann so auf kurzem Weg die einheimische Sommergerste verarbeiten. Doch auch hier muss die Qualität stimmen.

Tut sie das nicht, dann wird die Ernte auch hier nicht angenommen. Der Landwirt kann die Sommergerste nur als Futtergerste anbieten und das bringt weniger Geld. Genauso verfährt auch die Mälzerei Weyermann in Bamberg. Ziel ist es, die Regionalität zu fördern und lange Anfahrtswege für importierte Ware zu verhindern. Ein Aufschlag von den Brauereien oder Mälzereien in Bayern helfe deshalb nur bedingt, so der bayerische Biergerstenverein.

Der Preis pro Bierflasche entscheidet

Und auch Mike Schmitt, Brauer im Nikl-Bräu Pretzfeld, spricht sich für mehr Förderung durch den Staat aus. Wenn Bauern ordentlich bezahlt werden würden und den Landwirten auch ein Stück weit das Risiko genommen werden kann, dann gebe es viel mehr Braugerstenanbau in Bayern. Als kleine oberfränkische Brauerei legt er Wert auf kurze Wege. Die Gerste für sein Bier kommt vom Feld nebenan, dafür zahlt er auch den Bauern mehr Geld.

Er muss es auf den Bierpreis aufschlagen, aber seine Kunden legen Wert auf Regionalität. "Das Seidla kostet rund 2,5 Cent mehr und der Kasten ungefähr 50 Cent", erklärt Mike Schmitt. Das gehe aber nur, weil er seine Stammkundschaft habe. Große Brauereien schaffen Umsatz über hohen Ausstoß und Preis. Regionalität des Gerstenanbaus spielt dabei oft keine Rolle. Der Preis pro Bierflasche machts.

Kleine Bierlehre zum Schluss

Für die Herstellung untergäriger Biere wie dem hellen oder dunklen Lagerbier, Export oder beispielsweise Pils, darf entsprechend dem Bayerischen Reinheitsgebot nur Gerstenmalz verwendet werden.

Bei der Herstellung obergäriger Biere, wie dem Weiß- oder Weizenbier, aber auch dem Kölsch oder Alt, ist auch die Verwendung von Malz zulässig, das nicht ausschließlich aus Gerste hergestellt wurde. So werden zum Beispiel zur Weiß- oder Weizenbierherstellung mindestens 50 Prozent Weizenmalz eingesetzt, aber auch Dinkel- und Roggenmalz werden in Bayern zur Herstellung obergäriger Biere verwandt.

Entscheidend für eine gute Braugerste ist der niedrige Eiweißgehalt des Korns. Damit fällt und steigt die Menge des Bierausstoßes.