15.02.2019, 06:16 Uhr

Mehr Kirchenaustritte in Unterfranken

Die Zahl der Kirchenaustritte in Unterfranken ist einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks zufolge im vergangenen Jahr auch in Unterfranken stark gestiegen. Besonders viele Menschen haben 2018 in Bad Kissingen der Kirche den Rücken gekehrt.