Mehr Intensivbetten aber dramatischer Personalmangel in Ansbach

30 Betten nur für Corona-Patienten: Binnen acht Wochen hat das Klinikum Ansbach nun schon die zweite Isolierstation eröffnet, die dritte ist in Planung, sagt Klinikvorstand Gerhard Sontheimer. Vor allem geimpfte Ältere mit Vorerkrankungen, würden in den kommenden Wochen auch auf dieser Station liegen, prognostiziert Dr. Wolfgang Hilpert. Er ist Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Ansbach.

Ungeimpfte auf Intensivstation

Der Großteil von ihnen werde keinen schweren Verlauf haben. Anders sehe das bei den Erkrankten auf der Intensivstation aus. „Dort haben wir zu 90 Prozent ungeimpfte Patienten mit einem Alter von 30 bis 70 Jahren. Das heißt wir haben im Wesentlichen auf den Intensivstationen ungeimpfte Menschen, die schwer erkrankt sind“, so Hilpert im BR-Interview.

Planbare Operationen abgesagt

Die Folge: Alle planbaren Operationen werden ab sofort eingestellt. Für das Klinikum Ansbach bedeutet das: Personal aus anderen Abteilungen wird abgezogen, um die Kollegen auf der Intensivstation zu unterstützen. Denn auch dort wird die Zahl der Betten von 12 auf 20 hochgefahren – doch das allein reiche nicht, mahnt Klinikvorstand Sontheimer.

„Betten haben wir genügend, Beatmungsgeräte haben wir genügend aber das qualifizierte Personal fehlt.“ Gerhard Sontheimer

Ein Drittel der Intensivpflegekräfte verloren

Seit Beginn der Corona-Krise hätten die Kliniken bundesweit etwa ein Drittel der Intensivpflegekräfte verloren, so Sontheimer. Einige hätten die Arbeitszeiten reduziert oder den Beruf sogar komplett verlassen.

Lage in ganz Westmittelfranken ähnlich dramatisch

Die Lage an den anderen Standorten des Klinikverbunds sei überall gleich dramatisch, so Sontheimer. Am Krankenhaus Dinkelsbühl sind so viele Mitarbeiter erkrankt, dass es von der Notfallversorgung abgemeldet ist. Der Standort Rothenburg, der eigentlich vermehrt für planbare Operationen genutzt werden sollte, läuft ebenfalls mit Covid-Patienten voll. Hochrechnungen, so Sontheimer, erwarten in den kommenden zwei Wochen etwa 50 Intensivpatienten, allein für Ansbach und das bei gleichbleibendem Personalmangel.

„Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass ein gewisser Anteil dieser Menschen, die zu uns kommen diese Erkrankung nicht überleben werden.“ Dr. Wolfgang Hilpert, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin.

Personal wegen Patientenanstieg am Limit

Das Wissen, das für Einige die Covid-Erkrankung tödlich verlaufen werde, sei eine sehr ernsthafte Belastung für die Patienten, die Angehörigen aber auch für das gesamte Personal auf der Intensivstation, sagt Hilpert. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit fast eineinhalb Jahren am Limit arbeiten und um das Leben der Erkrankten kämpfen. In der ersten Welle haben die Leute von den Balkonen geklatscht, sagt Klinikvorstand Sontheimer. In der vierten Welle klatsche niemand mehr.

Vierte Welle hätte es gar nicht geben müssen

"In der ersten Welle hatten wir keine Waffen, in der zweiten Welle hatten wir Tests zur Verfügung. In der dritten hatten wir die Impfung und die vierte Welle hätte gar nicht stattfinden müssen", schimpft Klinikvorstand Gerhard Sontheimer. Trotzdem muss der Klinikverbund ANregiomed im westlichen Mittelfranken nun mit weiter steigenden Patientenzahlen umgehen.