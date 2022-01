Mehr Infektionen in Schwaben: Lindau mit Inzidenz über 1.000

Die Infektionen mit dem Coronavirus nehmen in Schwaben rasant zu: Die Inzidenz im Landkreis Lindau liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei 1.061 – damit hat der Wert erstmals die 1.000er-Marke überschritten. Gestern lag er mit 779 noch deutlich darunter. Innerhalb von zwei Wochen haben sich die Infektionszahlen damit mehr als verdreifacht (Stand: 7. Januar: 330). Lindau hat derzeit die höchste 7-Tage-Inzidenz in Schwaben. Aber beispielsweise auch im Landkreis Aichach-Friedberg (849,5) und in der Stadt Augsburg (831,2) gibt viele neue Fälle. In den Landkreisen Unterallgäu, Oberallgäu und Ostallgäu haben die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich zugenommen.

Kontaktnachverfolgung kaum noch möglich

Wegen der hohen Infektionszahlen finden im Landkreis Lindau Kontaktnachverfolgungen nur noch in einem sehr engen Rahmen statt. Laut Landratsamt sind davon zurzeit insbesondere die Schulen betroffen: Bisher sind in aller Regel in den Klassen PCR-Pool-Tests durchgeführt worden. War dabei ein positiver Fall, so wurden die Tests der Schülerinnen und Schüler extra einzeln ausgewertet. Dann begann die Kontaktnachverfolgung, um herauszufinden, ob auch Banknachbarn oder Freunde infiziert sein können. Die wurden dann in Quarantäne geschickt.

Nur noch Corona-Positive in Quarantäne

Bei einem zweiten Fall musste die ganze Klasse zuhause bleiben und gegebenenfalls die Familien der Schülerinnen und Schüler. Nach Informationen aus dem Landratsamt braucht ein erfahrener Kontaktermittler dafür mehrere Stunden. Eine Sprecherin sagte dazu: "Das ist tatsächlich nicht mehr nachverfolgbar." Sprich: Vorerst werden nur noch tatsächlich positiv getestete Kinder in Quarantäne geschickt. Das bedeutet, dass eventuell bereits infizierte Kontaktpersonen weiterhin in die Schule gehen.

Vorerst kein lokaler Lockdown

Da die bayerische Hotspot-Regelung, die einen lokalen Lockdown ab einer Inzidenz von 1.000 vorgesehen hat, vorerst ausgesetzt worden ist, greifen zunächst keine zusätzlichen Infektionsschutzmaßnahmen. Begründet worden ist das von der Staatsregierung damit, dass derzeit zwar die Infektionen stark zunehmen, die Intensivstationen dadurch aber noch nicht übermäßig belastet werden.

Kaum Corona-Fälle auf den Intensivstationen

Im Landkreis Lindau ist laut Divi-Intensivregister heute zwar nur noch ein Intensivbett von insgesamt zwölf frei. Es ist allerdings nur ein Patient wegen einer Covid-19-Infektion in intensivmedizinischer Betreuung. Ähnlich sieht es im angrenzenden Oberallgäu und in Kempten aus. In Augsburg ist aktuell jedes zehnte Intensivbett mit einem Corona-Patienten belegt; in Aichach-Friedberg liegen solche Patienten derzeit überhaupt nicht auf der Intensivstation.