Mehr Impfaußenstellen: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die oberbayerischen Landkreise suchen gerade Orte für die geplanten Impfaußenstellen. Im Landkreis Ebersberg sollen zum Beispiel in wenigen Monaten 1.200 Menschen pro Tag geimpft werden. Verschiedene Objekte im Norden des Landkreises wurden besichtigt, momentan sei eine Außenstelle in Poing geplant. Das bisherige Impfzentrum in Ebersberg wird außerdem bis Ende der Woche um sechs zusätzliche Arztzimmer erweitert.

Starnberg plant fünf Außenstellen

Auch im Landkreis Starnberg befindet man sich gerade mitten in der Planung. Laut aktuellen Informationen aus dem Landratsamt sollen die Außenstellen in Starnberg, Feldafing, Gilching, Herrsching und Wörthsee eingerichtet werden.

Beim Impfzentrum in Gauting werden außerdem überdachte Sitzmöglichkeiten zum Warten für die älteren Besucher nachgerüstet. Im Landkreis Starnberg wohnen mehr als 11.000 über 80-Jährige.

Mobile Teams werden aufgestockt

Mobile Teams sind in allen Landkreisen bereits im Einsatz und sollen ebenfalls aufgerüstet werden. Im Landkreis Dachau findet gerade eine Aktion statt, bei der medizinisches Fachpersonal dezentral von mobilen Teams geimpft wird - elf Tage lang in unterschiedlichen Arztpraxen im Landkreis.

Im Landkreis München soll es ab März außerdem verschiedene Impftage geben, an denen Mobile Teams in einzelne Städte und Gemeinden kommen, um mobilitätseingeschränkte Senioren zu impfen. Los geht es am 3. März in der Gemeinde Unterföhring.

Impfbusse für München und Traunstein

Zusätzlich sollen, so Landrat Christoph Göbel, Impfbusse einzelne Gemeinden anfahren. Auch das Landratsamt Traunstein hat einen Impfbus gekauft, der seit zwei Wochen durch den Landkreis tourt.

Der Impfbus ist ein Angebot an Senioren, die eingeschränkt mobil sind und in den Randgebieten des Landkreises leben. Neben dem Impfzentrum in Altenmarkt, soll ab März außerdem eine Impfaußenstelle in Traunstein entstehen.