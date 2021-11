Mehr illegale Prostitution in Schwaben wegen Corona-Pandemie

Ein Paragraph im Strafgesetzbuch ist durch die Corona-bedingten Bordell-Schließungen wieder obenauf bei Bayerns Polizei und Justiz: Paragraph 184f. Er verbietet Prostitution "an bestimmten Orten", also etwa in so genannten Sperrbezirken.

Frauen müssen Geld nach Hause schicken - und machen weiter

Und genau dort, wo Sex für Geld immer verboten ist, häufen sich nun die Fälle illegaler Prostitution, sagt Kriminalhauptkommissarin Eva Pooske von der Polizei Augsburg: "Da die Frauen trotz alledem Geld für ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Viele kommen aus Osteuropa und sind darauf angewiesen, Einnahmen auch nach Hause schicken zu können." Das heißt, es werden Hotelzimmer angemietet, fast ausschließlich in Sperrbezirken der diversen Städte. Alle großen Städte – München, Augsburg, Nürnberg – haben Sperrbezirke, wo man eigentlich Prostitution explizit verboten hat.

Zahl der Ermittlungen in 2021 sprunghaft angestiegen

Die Frauen rutschen in die Illegalität ab. Die Staatsanwaltschaften in Kempten und Memmingen haben einen signifikanten Anstieg der Ermittlungen festgestellt: Gab es im Bereich der Staatsanwaltschaft Kempten im Jahr 2020 nur vier Verfahren, sind es schon heute im laufenden Jahr über 20. Auch wenn Augsburg keine konkreten Zahlen nennt, ist hier die Tendenz ähnlich.

"Die Frauen zu kriminalisieren ist der falsche Weg"

Längst nicht alle Prostituierten aus dem Ausland können es sich erlauben, auf die Einnahmen aus ihrer Tätigkeit in Bayern zu verzichten. Dass sie nun illegal weitermachen, hat auch Konsequenzen für die Arbeit von Daniela Lutz von Solwodi Augsburg, einer internationalen katholischen Frauenhilfsorganisation: "Wenn sie nicht mehr im Bordell arbeiten können, ziehen sie sich mehr ins Dunkelfeld zurück und sind dadurch weniger erreichbar für Hilfsorganisationen." Lutz hätte sich erhofft, dass mit den zweiten Bordell-Schließungen wenigstens Alternativen für die Frauen in der Prostitution geschaffen worden wären: "Im Prinzip halte ich es ja für richtig, den Markt des Sexkaufes zu beschränken. Aber das ist nun das Letzte, was wir wollen, dass die Frauen dafür kriminalisiert werden, die in diese Situation gelockt werden oder gezwungen werden – wenn man es als Zwang sieht, aus wirtschaftlicher Not zu handeln oder weil die Familie einen reinschickt, dann sind sicher die wenigsten Frauen freiwillig dabei."