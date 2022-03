Mehr Holzdiebstahl: Staatsforsten verschärfen Schutzmaßnahmen

Immer häufiger wird auch in fränkischen Wäldern Holz geklaut und zwar professionell geplant und keineswegs nur spontan. Holzklau nimmt zu. Dabei haben es die Diebe auch auf Brennholz abgesehen. Der Schaden ist groß, bei den Bayerischen Staatsforsten und bei Holzhändlern.

Zwei Lkw-Ladungen Brennholz: Einfach weg

Holzhändler Andreas Heinisch staunt nicht schlecht, als er zu seinem Polter kommt. Die Ablagestelle im Haßberger Forst bei Zeil am Main ist fast leergeräumt. Es liegen nur ein paar Stämme neben dem Feldweg. Eigentlich müssten hier noch zusätzlich 40 Kubikmeter Brennholz gestapelt sein. Zurechtgeschnitten in sechs Meter lange Stämme, bereit zum Zuschneiden und Spalten. Doch zwei Lkw-Ladungen fehlen. Der Brennholzhändler ist Opfer von Holzdieben geworden. "Das ist innerhalb von wenigen Tagen passiert. Wir sprechen hier wirklich von ca. 14 Tagen, und in diesem Zeitfenster muss das Holz abhanden gekommen sein. Aber wirklich professionell, mit großen Maschinen, das kann so kein Laie abholen.“ Der Schaden liegt bei den aktuellen Brennholzpreisen zwischen 2.500 und 3.500 Euro.

Diebesgut Holz nur schwer zu identifizieren

Solange die Baumstämme bearbeitet werden, trägt das Risiko der Verkäufer, also die Staatsforsten. Doch liegen die Holzstämme bereit zur Abholung, geht das Risiko auf den Käufer über. Wird das Holz gestohlen, hat dieser den Schaden. Und die Diebe sind meist nicht zu fassen. Ist das Holz erstmal weg, ist ein Nachweis, dass es Diebesgut ist, kaum mehr möglich.

Holzdiebstahl – kein Einzelfall, erklärt Marie-Luise Appelhans von der Zentrale der Bayerischen Staatsforsten in Regensburg. Allein in den vergangenen drei Monaten seien in den Revieren in Bayern gut 1.000 Festmeter verlademäßige Rundhölzer gestohlen worden. Kein Wald bleibt verschont, vom Fichtelgebirge bis zum Spessart.

Mehr Kontrollen und Peilsender im Holz

Ein Unding, findet Heiko Stölzner, der Leiter des Forstbetriebs Bad Königshofen, zu dem das Revier Zeil am Main gehört. "Doch diese Diebstähle werden wohl weiter zunehmen, gerade bei den steigenden Energiepreisen", fürchtet er. "Besonders die Bereiche in der Nähe der Autobahn sind gefährdet", ergänzt Revierförster Gerhard Stein. Die Nähe zur Autobahn nach Schweinfurt, Bamberg oder Nürnberg macht es den Dieben relativ leicht. Doch die Förster wollen das nicht tatenlos hinnehmen.

Sie kontrollieren nun jeden Holzlaster, dem sie im Revier begegnen, ob er die erforderlichen Frachtpapiere besitzt. Doch das ist nicht genug – bei 70 Kilometer Wegen und 2.000 Hektar allein im Zeiler Revier. Deswegen setzen sie nun auch auf moderne Technik. Die Polter werden zum Teil mit GPS-Sendern ausgestattet. "Wenn das Holz sich bewegt, werden wir alarmiert", erklären die Förster. Dann muss es schnell gehen – denn nur auf frischer Tat können Diebe wirklich gestellt werden. "Doch das macht schon Sinn, die Kollegen im Nürnberger Forstbetrieb haben mit den Peilsendern schon gute Erfahrungen gemacht", erklärt Heiko Stölzner. Damit künftig nur noch legale Laster im Wald unterwegs sind – und das Holz beim rechtmäßigen Besitzer landet.