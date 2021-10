Goldener Herbst-Tourismus im Fränkischen Seenland

Auf dem Wohnmobilstellplatz Panorama bei Enderndorf geht es noch ruhig zu. Nur vier Wohnmobile stehen an diesem Oktobervormittag auf dem Platz mit Blick über dem Brombachsee. Der Nebel verzieht sich langsam. "Wir sind nicht so sehr auf die Herbstferien angewiesen", sagt Jürgen Müller, Betreiber des Stellplatzes Panorama. Vielmehr sei das Wetter entscheidend. "Wenn das Wochenende jetzt schön wird, kann es schon sein, dass sich etliche noch auf den Weg zu uns machen", so Müller. Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Das spürt auch Jürgen Müller.

"Die Auslastung ist besser als in den Jahren vorher." Jürgen Müller, Betreiber des Stellplatzes Panorama.

Jürgen Müller überlegt sogar seinen Stellplatz den Winter über aufzumachen, weil die Nachfrage steigt.

Urlaub mit viel Ruhe in schwimmenden Häusern

Das Floating Village am Brombachsee im Hafen von Ramsberg gegenüber von Enderndorf ist in den Herbstferien schon ausgebucht. Seit November 2018 können sich Gäste hier in schwimmende Häuser einmieten und Urlaub im sogenannten Premium-Segment machen. Vier Sterne hat die Anlage auf dem Wasser.

Mit dem Boot werden die Urlauber in ihre schwimmenden Unterkünfte gebracht. Dort können sie im Herbst und Winter vor allem die Ruhe genießen – mit direktem Blick auf den Brombachsee. "Man ist auf dem Wasser. Das merkt man. Man hat absolute Stille. Wir sind hier mitten in der Natur", sagt Betreiber Ralf Tellmann.