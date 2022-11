"Mehr Hamsterrad": Kritik an Vorstoß für längere Arbeitszeit

Scharf argumentiert mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Scharf hatte angesichts Arbeits- und Sozialministerkonferenz im Saarland angekündigt, sich für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes einsetzen - und dies auch mit der besseren Vereinbarkeit von Familie mit Beruf begründet: "Wir müssen die Arbeitszeitgesetze endlich an die Realität der Lebenswelten der Menschen anpassen", betonte die CSU-Politikerin, die auch Familien- und Frauenministerin ist. Das sei ein elementarer Schlüssel gegen den Fachkräftemangel und steigere die Beschäftigungsquote.

"Ein erster wichtiger Schritt ist es, für einzelne Arbeitstage in der Woche auf freiwilliger Basis und unter Beachtung des Arbeitnehmerschutzes, Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden zu ermöglichen", sagte Scharf. "Wir müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen!"

Verdi warnt vor Stress und Burn-Out-Gefahr

Die bayerische IG Metall widersprach entschieden: Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf braucht es "nicht längere, sondern kürzere und selbstbestimmte Arbeitszeiten". IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn warnte: "Eine Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit würde Tür und Tor für die Ausbeutung von Beschäftigten öffnen".

Ähnlich argumentierte Luise Klemens von Verdi: Die Entgrenzung der Arbeit führe zu einem weiteren Verfall des Familienzusammenhalts. Auch aus arbeitsmedizinische Sicht seien Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden problematisch: "Sie fördern nachgewiesenermaßen Stress und Burn-Out - dass das eine Sozialministerin ignoriert, ist sehr befremdlich“, sagte Klemens. DGB-Landeschef Stiedl mahnte ebenfalls: "Überlange Arbeitszeiten und zu geringe Ruhezeiten sind ein Gesundheitsrisiko." Um die Beschäftigungschancen von Frauen zu verbessern brauche es qualitativ hochwertige Betreuungsmöglichkeiten und dabei habe Bayern noch viel Luft nach oben.

SPD: Arbeitsschutzgesetz "nicht verhandelbar"

Deutliche Kritik formulierte auch die SPD-Sozialexpertin im Bayerischen Landtag, Diana Stachowitz. Ihre Partei kämpfe seit mehr als 100 Jahren für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, betonte sie. Das deutsche Arbeitsschutzgesetz im Rahmen des europäischen Arbeitsschutzes sei "nicht verhandelbar". Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeute "mehr Zeit für Kinder und (zu) pflegende Angehörige", sagte die SPD-Politikerin. Gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien für jeden Betrieb unerlässlich.

Die Arbeitsmarktexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion, Beate Müller-Gemmeke, schrieb auf Twitter über Scharfs Vorstoß: "Alte Forderungen mit neuen Begründungen." Bei der Arbeitszeit gehe es um Gesundheitsschutz. "Wenn den Beschäftigten die Puste ausgeht, dann wird das den Fachkräftemangel weiter verschärfen!"

Hotel- und Gaststättenverband: Arbeitswelt hat sich gewandelt

Applaus für Scharf kam dagegen vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern). Dessen Präsidentin Angela Inselkammer betonte, eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten im Rahmen einer Wochenarbeitszeit, ohne die Gesamtarbeitszeit zu erhöhen, sei längst überfällig. "Damit dann gearbeitet werden kann, wenn Arbeit anfällt." Es müssten dringend moderne, praxisgerechte und flexible Arbeitszeitregeln geschaffen werden. "Es ist nicht verständlich, dass immer weitere Möglichkeiten für Homeoffice geschaffen werden und gleichzeitig Mensch-zu-Mensch-Berufe, die nicht homeofficefähig sind, vergessen und damit unattraktiv gemacht werden."

Die Arbeitswelt habe sich gewandelt. "Viele junge Menschen wollen keinen Vollzeitjob, sondern eher eine sichere Anstellung in Teilzeit, um nebenbei beispielsweise noch ein Studium oder eine Weiterbildung zu absolvieren oder sich selbstständig zu machen." Ein Alleinerziehender wolle dagegen vielleicht in einem Hotel arbeiten, aber auch ausreichend Zeit mit den zwei Kindern verbringen. "Er will lieber an zwei Tagen pro Woche zwölf Stunden arbeiten, als das Pensum zu stückeln." Flexibilität sei der Schlüssel für krisensichere und zukunftsfähige Betriebe.

Bayerische Wirtschaft will wöchtentliche Höchstarbeitszeit

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) forderte, die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden durch eine wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stunden zu ersetzen. Dies führe nicht zu einer Erhöhung des Arbeitszeitvolumens sondern lediglich zu mehr Flexibilität bei der Verteilung, betonte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Eine vertraglich vereinbarte 40-Stunden-Woche bleibt eine 40-Stunden-Woche, der durchschnittliche Acht-Stunden-Tag bleibt hier erhalten."

Mit Material von dpa.