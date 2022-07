Mehr Grün, weniger Pflaster: So wird Erlangen klima-fit

Es gibt schönere Orte in Erlangen. Das gesteht Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) beim Besuch des Zollhausplatzes ein. Der liegt im Osten der Innenstadt und ist eingerahmt von dreigeschossigen Wohnhäusern. Etliche davon müssten saniert werden. Rundum rauscht der Verkehr. Die gesamte Fläche ist geteert, der Asphalt rissig. Auf die Bank, die unter einem einzelnen Baum steht, mag sich keiner setzen.

Zollhausplatz soll zum Schwamm werden

Die Stadt will den Platz "zukunftsfähig" machen, sagt Janik. Der Zollhausplatz soll in den kommenden zwei Jahren zum Klimaplatz umgebaut werden. Mitten im Stadtviertel soll es künftig grünen und blühen. Bäume und Grünflächen sollen Regenwasser wie ein Schwamm aufsaugen und im Sommer für Abkühlung sorgen. Der Platz ist einer der heißesten Orte in Erlangen, sagt Janik. Die Anwohner sehnen sich nach einer kleinen, grünen Oase. Denn der Klimawandel könnte zu einem sozialen Problem werden.

Bürgerwünsche werden erfüllt

So haben die Anwohner bei mehreren Bürgeraktionen mitgeplant und aufgeschrieben, was sie sich für den Klimaplatz in ihrem Viertel wünschen. Mehr Bäume, eine Wiese mit Bänken und einen Brunnen, der im Sommer einen Wassernebel versprüht. Der Zollhausplatz wird künftig ganz anders aussehen als heute.

Stadtplaner gehen weg vom Fetisch Auto

Bei derart massiven Eingriffen in den städtischen Raum sind Konflikte programmiert, sagt Gabu Heindl, Professorin für Stadtplanung an der TU Nürnberg. "Wir brauchen dringend mehr Grünflächen, mehr entsiegelte Flächen, mehr Luftschneisen. All das bringen wir nicht zustande, wenn wir weiter am Fetisch Auto kleben bleiben." Auch im Zollhausviertel wird es künftig weniger Parkplätze geben und es sollen weniger Autos fahren.

Gute Planung für folgende Generationen

Das ist die große Herausforderung für die Stadtplanung in den kommenden Jahren: Wo Bäume gepflanzt und Grünflächen neu geschaffen werden, ist weniger Platz für Autoverkehr und Parkplätze, sagt die Professorin. Hier ist Umdenken angesagt. Stadtplanung müsse abwägen, wie der städtische Raum heute so gestaltet werden könne, dass er auch für zukünftige Generationen überhaupt noch Sinn mache. "Wir können heute nicht so planen, dass wir sagen, wir hinterlassen eigentlich eine unlebbare Stadt", sagt Heindl.

Kasernengelände wird Vorzeige-Stadtteil

Ortswechsel in den Erlanger Stadtteil Röthelheimpark. Hier haben sich die Planer auf den Klimawandel eingestellt, als sie vor gut zwanzig Jahren das ehemalige Kasernen-Gelände zum Wohngebiet umbauten. Zwischen den Siedlungsreihen verläuft ein gut hundert Meter breiter Grünzug mit hohen Bäumen an beiden Seiten. Er führt vom nahen Reichswald bis mitten in das Wohngebiet.

Für Lena Jakob, die Klimabeauftragte der Stadt Erlangen, ist dieser Grünzug eine natürliche Klimaanlage, die Einfluss auf das gesamte Stadtviertel hat. "Durch die Frischluftschneisen strömt gerade nachts kalte und frische Luft durch die Stadtteile und sorgt dafür, dass sie auskühlen können und dass die Luftzirkulation erhalten bleibt."

Auch kleine Maßnahmen helfen

Auch im Wohngebiet selbst gibt's viel Grün. So sind beispielsweise die Fassaden der Parkhäuser dicht bewachsen. Das gleicht Temperaturschwankungen aus. Aber es geht auch im Kleinen, sagt die Klimabeauftragte Jakob und zeigt die Müllhäuschen in einer Hausreihe. Alle Dächer sind begrünt und können sich mit Regenwasser vollsaugen. "Es sind kleine Flächen. Aber in der Summe haben wir dann einen Effekt, der spürbar ist und der das Aufheizen der Wohnquartiere abpuffert."

Bis auch der Zollhausplatz so grün wie der Röthelheimpark wird, wird es noch dauern. Entsiegelung und Grünoffensive sind eine Mega-Aufgabe für die Stadt Erlangen. Denn es gibt noch viele Flächen, die zu Klimaplätzen werden sollen.