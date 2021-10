Mehr Grün in der Stadt - Bamberg sät Pflanzen auf Bushäuschen

In der Willy-Lessing-Straße in Bamberg ist das erste Bushäuschen mit Gründach errichtet worden. Wie die Stadtwerke Bamberg mitteilen, ist es eines der ersten in Bayern. Damit wolle man ein Zeichen setzen, auch kleine Flächen in der Stadt zu begrünen und sie für Insekten zugänglich zu machen.

32 Buswartehäuschen in Bamberg werden begrünt

In den kommenden Jahren sollen in Bamberg weitere 32 begrünte Bushäuschen folgen und einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Verbesserung des Mikroklimas in der Innenstadt leisten. Durch alle begrünten Buswartehäuschen käme eine Grünfläche von rund 230 Quadratmetern zusammen, heißt es aus dem Bamberger Rathaus.

Kleiner Schritt in Richtung Klimaneutralität

Die begrünten Bushaltestellendächer sollen bei Starkregen bis zu 180 Liter Wasser speichern und das Wasser bei hohen Temperaturen wieder abgeben, so der Geschäftsführer der Stadtwerke Bamberg, Michael Fiedeldey. Dies sei ein kleiner Baustein hin zur Klimaneutralität, so der Geschäftsführer der Stadtwerke weiter.