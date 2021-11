vor etwa 1 Stunde

Mehr Geld im Beutel: Einkommen in Niederbayern stark gestiegen

In Niederbayern ist das Pro-Kopf-Einkommen in den vergangenen zehn Jahren um rund 35 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert in Bayern. Mehrere niederbayerische Landkreise haben dabei richtig zugelegt.