Mehr Geld für Klimaschutz von Bayerns Wäldern

In Bayern soll der Waldumbau weitergehen – und klimafester werden. Früher sind Gewinne der Staatsforsten in den Haushalt geflossen. Das ändert sich jetzt: Macht die staatliche Forstverwaltung ein Plus, stärkt das den neu eingeführten Klimawaldfonds.