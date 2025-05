Mehr Geld für Drohnen gegen den Mähtod von Rehkitzen

Für viele Landwirte in Bayern heißt es gerade wieder: Wiesen mähen. Gleichzeitig sind Mai und Juni die Monate, in denen die meisten Rehkitze zur Welt kommen. Die Gefahr: Hält sich ein Rehkitz auf einer Wiese auf, kann es von einer Mähmaschine tödlich verletzt werden.

Denn Rehkitze haben in den ersten Tagen keinen Fluchtinstinkt: "Das Rehkitz ist gegen seine Fressfeinde dadurch geschützt, dass es keinen Eigengeruch hat. Bei Gefahr duckt es sich einfach", weiß Sonja Grimm vom Verein "Rehkitzrettung Augsburg e.V.". Die etwas älteren Rehkitze laufen zwar weg, sind aber für den Mähtraktor zu langsam. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter die Mähwerke kommen, ist deshalb groß. Vereine, Jäger und Landwirte setzen sich deshalb für die Rehkitzrettung ein.

Für Rehkitz-Suche: Eine Million Euro mehr für Wärmebilddrohnen

Als sehr effektive Maßnahme zur Rehkitzrettung gilt der Drohneneinsatz mit Wärmebildkamera. Auch Bayerns Jagdminister Hubert Aiwanger sieht darin eine "technische Raffinesse": "Man kann damit in kurzer Zeit große Flächen absuchen, ohne die Wiese zu betreten – nur dort, wo das Kitz gefunden wird."

Der Bayerische Bauernverband schätzt, dass etwa ein Drittel der bayerischen Grünlandflächen vor der Mahd mit Drohnen abgesucht wird. Aufgrund der großen Nachfrage hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat seinen Förderetat für Drohnen in diesem Jahr um eine Million Euro erhöht. Seit 2021 unterstützt der Bund die Anschaffung solcher Drohnen.

Tote Rehkitze sind Gefahr für Tier und Landwirtschaft

Ein Tod durch Arbeitsmaschinen ist nicht nur ein Tierschutzproblem, sondern auch für die Landwirtschaft selbst ein Risiko, weiß Jagdminister Hubert Aiwanger: "Wenn Tierkadaver im Futter wären, dann verschmutzt das das Futter."

Sieht der Landwirt den Kadaver rechtzeitig, kann er die verschmutzte Stelle entfernen. Entdeckt er es nicht, können sich Bakterien bilden, die im schlimmsten Fall auch das umliegende Futter kontaminieren und zu Magen-Darm-Problemen, beispielsweise bei den Milchkühen, führen.

Drohneneinsatz in den frühen Morgenstunden nötig

Trotz aller Technik hat die Rehkitzrettung per Drohne ihre Grenzen. Beispielsweise muss der Einsatz sehr früh stattfinden, erklärt Rehkitzretterin Sonja Grimm: "Weil wir durch diese Wärmebilddrohne, die wir einsetzen, die Wärmesignatur der Rehkitze am besten in den kalten Morgenstunden erkennen können."