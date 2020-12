vor 15 Minuten

Mehr Geflügel aus artgerechter Mast in Hochschulmensen

In Hochschulen in Niederbayern und der Oberpfalz soll es künftig zunehmend Fleisch von Hühnern aus artgerechter Haltung geben. Das Studierendenwerk schloss sich einer entsprechenden Initiative an. Doch die Umsetzung könnte noch ein wenig dauern.