Mehr Gämsen als erwartet in den bayerischen Bergen

Den Gämsen in Bayern geht es laut neuesten Forschungsergebnissen besser als erwartet. Im Karwendel und im Chiemgau tummelten sich auf 12.500 Hektar bis zu 1.500 Gämsen während des Forschungszeitraums. Das teilte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) jetzt mit. "Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gams in Bayern keineswegs gefährdet ist."

Gämsen haben auf der Roten Liste offenbar nichts zu suchen

Mitarbeiter der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft waren im Gebirge unterwegs und haben dort Geißen, Böcke und Jungtiere beobachtet und gezählt. Mit ihren Ergebnissen stellt sich das Landwirtschaftsministerium dem Eindruck entgegen, der "fälschlicherweise durch die Aufnahme der Gams in die Vorwarnliste der Roten Liste Deutschlands entstanden" sei.

Zählungen mit Hilfe von Fotofallen und Kot-Untersuchungen

Das von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft durchgeführte und von international renommierten Wissenschaftlern begleitete Projekt wird gemeinsam mit den Forstbetrieben Bad Tölz und Ruhpolding der Bayerischen Staatsforsten durchgeführt. Dabei wird mit wildbiologischen Methoden wie etwa Fotofallen-Monitoring oder genetischen Kot-Analysen gearbeitet, um genaue Aussagen zu Populationsgrößen oder zur räumlichen Verteilung der Tiere treffen zu können.

Bei der Erarbeitung des Monitoring-Konzepts hat sich beispielsweise der Forstbetrieb Berchtesgaden von einem Wildbiologen aus der Schweiz beraten lassen. Die Maßnahme ist allerdings noch jung. Die ersten Zählungen fanden in allen Hochgebirgs-Forstbetrieben im Sommer 2020 statt.

Neue Grundlage für die "Diskussion um die Gams"

Bereiche mit sehr vielen Gämsen auf engstem Raum wechseln mit Teilflächen, auf denen sich nur wenige Tiere aufhalten. Ähnlich unterschiedlich ist die Verteilung der Gämsen im jahreszeitlichen Verlauf, wie sich laut Mitteilung aus den Bewegungsdaten von GPS-besenderten Tieren ermitteln ließ.

Mit den Ergebnissen liege nun ein belastbares Bild über den Gamsbestand in den Projektgebieten vor, betonte Kaniber. Nun sollen weitere Erkenntnisse über den Gamsbestand im gesamten bayerischen Alpenbogen folgen. "So bekommen wir einen schlüssigen Blick auf das gesamte System und stellen die Diskussion rund um die Gams in Bayern auf eine völlig neue, sachliche Grundlage", sagte Forstministerin Kaniber.