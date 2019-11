Mehr Fahrgäste mit EgroNet-Ticket in Grenzregion unterwegs

An einem Tag für 20 Euro mit Zug, Bus und Straßenbahn in den vier Regionen Bayern, Böhmen, Sachsen und Thüringen unterwegs zu sein - das EgroNet-Ticket macht es möglich. Gekauft haben es im vergangenen Jahr gut 80.000 Kunden, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln umweltfreundlich zu reisen. Das seien 1.000 Tickets mehr als im Vorjahr, teilte der Verkehrsverbund am Mittwoch (20.11.19) im oberfränkischen Schwarzenbach an der Saale mit. Die gestiegenen Kundenzahlen zeigten, dass die Bürger gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Seit 2017 auch als Handyticket zu kaufen

Das EgroNet-Ticket für eine Person kostet 20 Euro, beziehungsweise 200 Kronen. Jede weitere Person in einer Gruppe bis fünf Personen zahlt sechs Euro, beziehungsweise 100 Kronen mehr. Angeboten wird das Ticket von 63 Verkehrsbetrieben an 120 Verkaufsstellen in der Grenzregion zwischen Deutschland und Tschechien. Seit Ende 2017 kann das EgroNet-Ticket auch als Handyticket gekauft werden.

Liniennetz durch Bayern, Böhmen, Sachsen und Thüringen

Das 1.225 Kilometer lange Liniennetz reicht von Bayreuth und Lichtenfels in Bayern über Gera in Thüringen und Zwickau in Sachsen bis nach Karlsbad und Marienbad in Tschechien.