Mehr Fälle von Rassismus – Auch durch Corona

Immer mehr Münchnerinnen und Münchner suchen Hilfe, weil sie rassistisch diskriminiert oder angegriffen worden sind. Die Zahl der Menschen, die sich im vergangenen Jahr an die Opferberatungsstelle Before gewandt haben, ist um rund ein Drittel gestiegen – und auch die Pandemie wirkt sich aus.

Wegen Corona auch Asiaten betroffen

Bislang waren Menschen mit asiatischem Aussehen nur wenig von rassistischen Anfeindungen betroffen – das hat sich durch Corona geändert. Mehrfach kam es 2020 in München zu Beleidigungen und auch körperlichen Attacken gegen Personen, die von den Angreifern allein wegen ihres Aussehens für das Virus verantwortlich gemacht wurden. "Die Erfahrung ließ mich schockiert zurück", erzählt eine Betroffene, die in einem Supermarkt in der Münchner Innenstadt mehrfach von einer Frau rassistisch beleidigt und bedrängt wurde. Erst Wochen später traute sie sich wieder in das Geschäft. "Ich bemerkte, dass ich mich immer wieder umsah, um zu sehen, ob die Angreiferin dort war und wieder versuchen würde, mich anzugehen."

Angriffe vor der eigenen Haustür

Pandemie und Lockdowns bewirken außerdem, dass immer mehr Angriffe im häuslichen Umfeld passieren – und das ist für die Betroffenen besonders traumatisierend, weil sie sich nicht einmal mehr Zuhause sicher fühlen, sagt Opferberaterin Anja Spiegler: "Wenn sie dann in diesem intimen Rückzugsort zum Ziel von Angriffen, etwa von Nachbarinnen und Nachbarn werden, hat das gravierende Folgen." Deshalb müssten Betroffene unbedingt geschützt und unterstützt werden, auch durch ihre Vermieter. Etwa indem bei Immobilienverwaltungen Anlaufstellen eingerichtet werden.

Diskriminierung durch Mund-Nasen-Schutz?

Die Pandemie beeinflusst die Arbeit der Münchner Beratungsstelle Before aber noch auf eine ganz andere Art: Zahlreiche Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen haben sich seit Mitte 2020 an Before gewandt mit der Behauptung, durch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung würden sie diskriminiert. Dies sei ein klarer Missbrauch des Beratungsangebots zum Schaden der wirklich Betroffenen, stellt Before klar.

Für den 1. Vorsitzenden von Before, den langjährigen grünen Stadtrats-Fraktionschef Siegfried Benker, wirkt Corona "wie ein Brandbeschleuniger auf die bestehenden Probleme in München bezüglich Ausgrenzung und rechter Gewalt". Er fordert, dass die Staatsregierung endlich ein Landesantidiskriminierungsgesetz auf den Weg bringt, wie es das Land Berlin 2020 eingeführt habe. Dadurch hätten Betroffene bessere Möglichkeiten, sich gegen Anfeindungen und Diskriminierungen juristisch zu wehren.

18 Fälle von Antisemitismus

Insgesamt hat Before im vergangenen Jahr mehr als 550 Menschen unterstützt. Die allermeisten wurden rassistisch angegriffen oder diskriminiert, andere wurden wegen ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Behinderung, ihrer Weltanschauung oder Religion angefeindet. Zudem musste sich die Beratungsstelle mit 18 Fällen antisemitischer Angriffe und Diskriminierungen befassen. Auch wenn die Zahl der Anfeindungen im häuslichen Umfeld steigt, so ereignen sich die allermeisten Fälle doch weiterhin in aller Öffentlichkeit: auf der Straße, im Supermarkt oder in der U-Bahn. Die meisten Diskriminierungen finden am Arbeitsplatz, bei Behörden oder in der Schule statt.

Neben aktuellen Fällen betreut Before zudem weiterhin Betroffene des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum und des Oktoberfest-Attentats, das sich im September 2020 zum 40. Mal jährte und das im vergangenen Jahr erstmals von offizieller Seite als rechtsextremistisches Attentat anerkannt wurde.