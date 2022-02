Mehr Fachkräfte, weniger Arbeit – Lokal schließt am Wochenende

Gastronom Klaus Winter nimmt eine zwei Meter lange Rolle entgegen und sagt: "Wie gerufen, unsere neuen Öffnungszeiten." Er schneidet die Plastikfolie auf und rollt das Banner aus: "Montag bis Freitag durchgehend geöffnet. Samstag und Sonntag geschlossen", steht da in schwarzer Schrift. Künftig ist das Restaurant "Strandhaus" in Lindau am Bodensee am Wochenende zu. Ausgerechnet an den Tagen, an denen viele Touristen und Einheimische hier vorbeikommen. Klaus Winter sagt, es seien die umsatzstärksten Tage der Woche, aber auf die wird er künftig verzichten. Der Grund: Er findet keinen Koch. Ein halbes Jahr lang hat sich niemand beworben. Die Hoffnung: Mit neuen Öffnungszeiten wird sein Betrieb familienfreundlicher.

Gastro experimentiert mit Öffnungszeiten

Die Branche ist zurzeit im Umbruch, heißt es auch beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Viele Gastronomen experimentieren deshalb mit flexibleren Arbeitszeiten. Vor allem jüngere Gastgeber versuchen es mit einer Vier- oder gar Drei-Tage-Woche. Das rentiere sich für ihn nicht, sagt Winter. Dennoch ist sein Ziel klar: Sein Betrieb soll für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktiver werden und er will abgewanderte Fachkräfte wieder zurückholen in die Gastronomie.

Wirtshäuser in Bayern schließen bereits

Köchinnen und Köche sollen nach Ansicht von Klaus Winter auch mal an einem Samstagabend mit Familie und Freunden im Garten sitzen können. Denn sie stehen in aller Regel immer dann in der Küche, wenn andere frei haben und bekochen diejenigen, die ihr freies Wochenende genießen können. "Wir arbeiten, wenn andere Urlaub haben, das ist unser Problem", sagt Winter. Daneben tragen saisonale Schwankungen und nun auch die Corona-Pandemie zum Fachkräftemangel in der Branche bei. Deshalb macht so mancher Betrieb in Bayern bereits zu.

Mitarbeiter gehen in andere Branchen

Einnahmen und Mitarbeiter sind in der Corona-Pandemie in der Gastronomie deutlich zurückgegangen. Vergangenes Jahr waren es gut sechs Prozent weniger Umsatz im Vergleich zu 2020 (im Zeitraum Januar bis November). Das hat das Bayerische Landesamt für Statistik errechnet. Beim Personal sind vor allem Minijobber in andere Branchen abgewandert: Minus elf Prozent im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Eine Stichprobenerhebung ist das; absolute Zahlen für die vergangenen beiden Jahre gibt es derzeit noch nicht, teilt das Statistikamt auf Nachfrage mit. In der Praxis bedeutet das: monatelang suchen.

Kein Wochenende – keine Bewerbung

Klaus Winter erzählt, dass er innerhalb eines halben Jahres 4.800 Euro investiert habe – für Werbung für die offene Koch-Stelle online, in Zeitungen und im Rundfunk. Das Ergebnis: Kein Koch habe sich beworben, sagt Klaus Winter, "nicht mal ein schlechter". Deshalb geht er nun einen neuen Weg: Am Wochenende ist das "Strandhaus" künftig zu, dafür ist unter der Woche durchgehend auf, um Handwerkern und Geschäftsleuten ein Mittagsessen bieten zu können, wenn sie nicht mehr im Homeoffice arbeiten. Insgesamt schlage damit ein Verlust zu Buche, sagt Winter. Samstag und Sonntag waren bisher die umsatzstärksten Tage. Weniger Einnahmen nimmt Klaus Winter aber in Kauf.

Selbst Küchenchefs wollen nach Lindau

Denn offensichtlich hat seine Idee Erfolg: "Wir bekommen seither fast jeden Tag eine Bewerbung, an manchen sogar zwei", sagt Winter. Er habe inzwischen rund 50 Interessenten für die Kochstelle, zwei davon aus Dubai und viele aus ganz Bayern. "Sehr, sehr gute Köche", sagt Winter. Mehrere Küchenchefs haben sich beworben – und das, obwohl er einen Posten- und keinen Chefkoch sucht. Winter sagt: "So eine Auswahl aus so guten Leute habe ich noch nie gehabt." Entschieden hat er sich für einen, der Erfahrung aus diversen Sterneküchen mitbringt und für mehr Zeit mit seiner Familie in eine Firmenkantine wechseln musste.

Gäste würdigen "mutige Entscheidung"

Dehoga-Landesgeschäftsführer Thomas Geppert sagt dazu: "Ich hoffe, dass jetzt nicht alle am Wochenende zu machen – das wäre fatal." Er fordert aber insgesamt flexiblere Arbeitszeiten für die Gastronomie. Da brauche es dringend eine Anpassung an die Lebensrealität, sagt Geppert. Und wie reagieren die Gäste, wenn am Wochenende zu ist? Es gebe überwiegend positive Rückmeldungen, sagt Winter und liest einige Kommentare aus sozialen Netzwerken vor: "Mutige und unkonventionelle Entscheidung", "Finde ich einen super Weg", "Dann eben unter der Woche".