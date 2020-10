Mehr Exoten in Wäldern der Oberpfalz

Vogelschützer: Fremde Tiere Problem für heimisches Ökosystem

Das Tierchen ist aber nicht der einzige Einwanderer, der sich in unsere Natur eingenistet hat, weiß Markus Schmidberger vom Landesbund für Vogelschutz. Doch gerade eingeschleppte Tiere können unser natürliches Gleichgewicht mächtig durcheinanderbringen. Ein Beispiel dafür ist der asiatische Laubholzbockkäfer: Der kleine, schwarz-weiße Baumschädling befällt gesunde Laubbäume und bringt sie zum Absterben. 2016 ist er beispielsweise im Kelheimer Hafen entdeckt worden. Mehr als 250 Bäume mussten gefällt werden - ein immenser Schaden entstand.

Aber langfristig bleiben viele der Exoten. Das wissen auch Experten. "Es ist ein Unding zu glauben, dass wir diese Arten nur im Ansatz wieder zurückdrängen könnten", sagte Schmidberger. Man könne nur versuchen, die Schäden zu minimieren. Diese Tiere seien jetzt Teil unserer europäischen Fauna.

"Ein Ausrottungsfeldzug ist sinnlos und bringt nichts" Markus Schmidberger

Wie kommt der Mink in die Oberpfalz?

Im Fall des Mink lässt sich die Einwanderung erklären: In den 1980er und 1990er Jahren sind die Tiere in Nerzfarmen gezüchtet worden. So auch im Landkreis Schwandorf. Tierschützer haben vor Jahrzehnten dann etliche Tiere illegal aus den Farmen freigelassen. Der anpassungsfähige Mink hat sich dann in den Oberpfälzer Wäldern vermehrt - und ist mittlerweile in Ostbayern zu Hause, so wie viele exotische Tiere.